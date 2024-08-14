快訊

台北小巨蛋旁驚悚車禍...轎車突衝上人行道撞3人 1女傷重不治

與夏克立離婚官司落幕 黃嘉千恢單曝心聲

勘比美經濟縮影！巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？

張榮發遺囑有效！專家：別忘還有「特留分」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮集團已故總裁張榮發在2014年立下密封遺囑指定由4子張國煒接任總裁並單獨繼承財產，最高法院判決密封遺囑有效。法律專家提醒，三兄弟還有「特留分」，也就說遺囑有效到分財產有許多的細節還需要四兄弟協商。

簡單來說，這次是「遺囑有效確認之訴」，並不是「遺囑執行之訴」，可以肯定張榮發遺產將留給4子張國煒；然而張家的家產龐大，這其中還有許多的不動產，也就是說，另外三兄弟還有「特留分」，張國煒要拿到財產前還有許多細節需要分清楚。

民法「特留分」意思就是讓每位繼承人有一個最低的繼承比例，避免因為特別的原因，讓遺產都只留給特定一人，可以透過法律保障遺產的分配方法，確保公正性。

張榮發2016年元月過世後，遺囑執行人已向國稅局申報遺產總額約240億餘元，但當時就因為遺產訴訟仍未確定，遲遲無法進行分割分配；現在已經判遺囑有效，再來就是要進行分割，然而四個兄弟經歷一場兄弟搶奪經營權的大戰後，還剩多少兄弟親情之愛，要怎麼順利分割讓四個人都拿到應拿的遺產又是一門非常大的學問，相關的訴訟之爭恐怕不會少。

張國煒 遺產

延伸閱讀

鬼月避免婚嫁、入宅 民俗專家一招破解民眾禁忌

銀行房貸爆「錢荒」 專家：貸款還有這些機構可選擇

編輯人特訓班 邀出版界專家當導師教實戰技巧

最高法院判遺囑有效 張國煒勝訴！長榮集團、星宇無回應

相關新聞

囤房稅2.0明年5月開徵 財政部新增「3種房屋」可免計入

囤房稅2.0明年5月開徵，財政部今天發布最新配套，新增3種房屋可免計入全國歸戶課稅，首先是公益團體興建且無償供災區民眾的...

惠譽維持台主權信用AA評等 肯定財政表現

惠譽（FitchRatings）今日發布新聞，確認維持自2021年調升台灣長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」佳績，...

單親媽罹癌...如何避免前夫吞遺產？律師教「遺囑信託」解決：未成年子女的保障

娜娜和前夫阿章離婚後，一人帶著女兒小美打拼，因為投資眼光精準，賺了不少錢，小美也聽話懂事，看似一切美滿無慮。

遺願等於遺囑嗎？立遺囑有什麼好處？律師提5點解惑：具有法律效力的最後一封情書

「您覺得遺產是什麼呢？」如果您問我，我的回答是：「遺產是留給家人最後的禮物！」

全球最低稅負制在台上路前 勤業眾信給跨國企業四建議

許多國家已實施全球最低稅負制（GMT），財政部部長莊翠雲日前表態「如果我們不做，課稅權就會拱手讓人」可預期相關制度很快將...

長輩失智存款遭盜領...上法院追討能行？律師揭監護宣告3作用：雙方的保障

對於家中有失智...等身心障礙家屬的家庭，或多或少有聽過「監護宣告」這個法律專有名詞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。