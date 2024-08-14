張榮發遺囑有效！專家：別忘還有「特留分」
長榮集團已故總裁張榮發在2014年立下密封遺囑指定由4子張國煒接任總裁並單獨繼承財產，最高法院判決密封遺囑有效。法律專家提醒，三兄弟還有「特留分」，也就說遺囑有效到分財產有許多的細節還需要四兄弟協商。
簡單來說，這次是「遺囑有效確認之訴」，並不是「遺囑執行之訴」，可以肯定張榮發遺產將留給4子張國煒；然而張家的家產龐大，這其中還有許多的不動產，也就是說，另外三兄弟還有「特留分」，張國煒要拿到財產前還有許多細節需要分清楚。
民法「特留分」意思就是讓每位繼承人有一個最低的繼承比例，避免因為特別的原因，讓遺產都只留給特定一人，可以透過法律保障遺產的分配方法，確保公正性。
張榮發2016年元月過世後，遺囑執行人已向國稅局申報遺產總額約240億餘元，但當時就因為遺產訴訟仍未確定，遲遲無法進行分割分配；現在已經判遺囑有效，再來就是要進行分割，然而四個兄弟經歷一場兄弟搶奪經營權的大戰後，還剩多少兄弟親情之愛，要怎麼順利分割讓四個人都拿到應拿的遺產又是一門非常大的學問，相關的訴訟之爭恐怕不會少。
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