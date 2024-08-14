囤房稅2.0明年5月開徵 財政部新增「3種房屋」可免計入

囤房稅2.0明年5月開徵，財政部今天發布最新配套，新增3種房屋可免計入全國歸戶課稅，首先是公益團體興建且無償供災區民眾的房屋，第2類是產業園區內企業租給弱勢員工的住宅，第3則是法人將房屋進行包租代管；加計上述3類後，目前總計15類房屋可免納囤房稅2.0。

房屋稅條例針對住家用房屋，區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」全國限3戶，立法院會去年三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，「非自住」住家房屋稅將採全國歸戶，法定稅率從原1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承共有、建商餘屋。

根據財政部規定，12大類房屋可免計入囤房稅2.0全國歸戶課稅。

12大類包含公有房屋、社會住宅、包租代管、勞工宿舍及其附設員工餐廳、管委會或防空避難空間、房屋全部專供停放車輛使用、公同共有房屋、長照機構宿舍、史蹟及文化景觀、促參附屬設施住宅或宿舍，以及在課稅所屬期間的前一年7月1日（每一期房屋稅的課稅期間起始日），至當年2月最後一天（納稅義務基準日），焚燬、坍塌、拆除至不堪居住程度的房屋；最後一類為其他經財政部核定房屋。

財政部官員指出，經各方建議，今天預告核定新增3類房屋，預告期至10月14日，並回溯至今年7月1日生效。

財政部官員表示，首先是所得稅法規定的文教公益慈善機關團體，興建且無償供行政院公告的災區受災居民居住使用的房屋。

第2，財政部官員表示，各地方政府會要求產業園區裡的企業，將部分住宅建物租給經濟情況相對弱勢的勞工，考量這屬公益作為，這類房屋也可免納囤房稅2.0。

財政部官員指出，第3，原本包租代管可免計入囤房稅2.0，是僅針對「個人」住宅所有權人，現在則是新增住宅所有權人為「法人」也可適用；不過，官員強調，其委託的包租代管業，須符合「租賃住宅市場發展及管理條例規定」。