肯定財政表現 惠譽維持我國長期主權信用評等佳績

惠譽（FitchRatings）於14日發布新聞稿，確認維持自2021年調升我國長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」佳績，並肯定我國審慎財政管理及維持良好財政紀律。

財政部也回應，2024年全球經濟預期呈穩定成長，但仍深受地緣政治風險、通貨膨脹壓力及緊縮性貨幣政策遞延效應等因素影響，存在高度不確定性，該部除持續審慎管理國家財政及嚴守財政紀律，並將於兼顧財政穩健及經濟發展下，努力推動各項財政業務，共同打造我國永續發展堅韌基礎。

惠譽指出，我國強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理及具競爭力之經商環境係支持評等結果關鍵因素；我國整體稅課收入實徵數大幅優於預算數，抵銷政府為加速疫後振興增加相關預算支出，預估我國2024年度各級政府財政赤字占GDP比率適度維持0.8%，低於AA評等群組國家中位數2.3%，而2025年度將為0.4%。

惠譽推估截至2025年底，我國各級政府1年以上公共債務未償餘額占GDP比率自2023年底之33.0%下降至30.5%，預期將維持微幅下降趨勢，優於AA群組國家中位數50%，肯定我國恪遵公共債務法規定之GDP 50%上限，是維持中期財政紀律良好基石。