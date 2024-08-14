惠譽維持台主權信用AA評等 肯定財政表現
惠譽（FitchRatings）今日發布新聞，確認維持自2021年調升台灣長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」佳績，肯定我國審慎財政管理及維持良好財政紀律。
財政部表示，2024年全球經濟預期呈穩定成長，惟仍深受地緣政治風險、通貨膨脹壓力及緊縮性貨幣政策遞延效應等因素影響，存在高度不確定性，該部除持續審慎管理國家財政及嚴守財政紀律，並將於兼顧財政穩健及經濟發展下，努力推動各項財政業務，共同打造永續發展堅韌基礎。
惠譽表示，台灣強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理及具競爭力經商環境是支持評等結果關鍵因素；台灣整體稅課收入實徵數大幅優於預算數，抵銷政府為加速疫後振興增加相關預算支出，預估台灣2024年度各級政府財政赤字占GDP比率適度維持0.8%，低於AA評等群組國家中位數2.3%，而2025年度將為0.4%。
惠譽推估，截至2025年底，台灣各級政府1年以上公共債務未償餘額占GDP比率自2023年底之33%下降至30.5%，預期將維持微幅下降趨勢，優於AA群組國家中位數50%，肯定台灣恪遵公共債務法規定的GDP 50%上限，是維持中期財政紀律良好基石。
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