全球最低稅負制在台上路前 勤業眾信給跨國企業四建議

許多國家已實施全球最低稅負制（GMT），財政部部長莊翠雲日前表態「如果我們不做，課稅權就會拱手讓人」可預期相關制度很快將在台上路。勤業眾信14日彙整出六大挑戰與四項策略，給跨國企業預先準備。

根據Deloitte最新發佈的全球最低稅負制研究報告，全球企業正積極應對即將實施的全球最低稅負制（又稱支柱二, Pillar 2）。勤業眾信稅務部國際租稅業務負責人徐有德資深會計師表示，全球企業預期新稅制將帶來高昂的合規成本，也將影響企業經營決策，跨國企業傾向以改善稅務作業流程、導入科技、培育人才等措施作為因應。

Deloitte 於 2023年11月至12月間，調查了全球500多位高階稅務主管和財務長（CFO），並於2024年第一季度進行了深度訪談，以了解全球最低稅負制準備情況及其對業務策略影響。

勤業眾信彙整出六大挑戰包括第一、合規成本高昂，70%的受訪企業預計將花費超過50萬美元來應對新稅法之要求，25%的企業預計成本將超過100萬美元。企業計劃通過技術升級（66%）、增加稅收預算（63%）以及優化資源配置（60%）來管理這些成本。

第二、稅負變化：稅負變化主要取決於企業所在國家的稅率高低。53%的受訪者認為全球最低稅負制生效後稅負將增加，11%預計減少，36%認為不變。

第三、企業戰略調整：93%的受訪者表示，全球最低稅負制可能會顯著影響其企業戰略，包括重組、併購和地點選擇等關鍵決策。

第四、財務和申報義務：69%的受訪者預計全球最低稅負制將對未來的財務和申報義務造成重大干擾，特別是在金融服務和年收入超過100億美元的公司。

第五、稅務爭議增加：由於新法的複雜性和各國之間的解釋差異，77%的受訪者認為新規將導致更多稅務爭議。

第六、人才需求成長：因企業面臨稅務科技和所得稅會計方面的顯著人才缺口，39%的受訪者表示需要加強這些方面的專業知識及人才。

企業應對措施方面，勤業眾信發現受訪企業將採行四項策略，包括優化流程：24%的企業專注於設立新的稅務和財務流程以管理全球最低稅負制計算所需之數據；科技升級：24%的企業正在導入先進的稅務科技系統，以確保準確的全球最低稅負制計算。

人才培訓：18%的企業開始重點培訓全球最低稅負制團隊，以滿足該稅負制的合規要求；安全港評估：70%的企業已完成過渡性安全港評估，顯示出受訪企業已採取實際行動以應對全球最低稅負制。

徐有德表示，全球最低稅負制特色之一在於建立一套全球一致的課稅規則，外國企業的觀察及因應方式對台灣企業有其參考性，受影響企業可以就「強化人才培訓、建立標準化數據處理程序、科技升級」等面向進行評估。

徐有德說，當企業越了解新制規則，越能精準預估對企業產生的新增成本，以及標準化程序與稅務科技所能帶來的效益。在符合成本效益的前提下，找出每個企業最適合的因應之道。