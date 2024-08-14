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單親媽罹癌...如何避免前夫吞遺產？律師教「遺囑信託」解決：未成年子女的保障

聯合新聞網／ 周依潔律師
遺囑可以避免繼承人的權益遭侵吞。示意圖／聯合報系資料照
遺囑可以避免繼承人的權益遭侵吞。示意圖／聯合報系資料照

娜娜和前夫阿章離婚後，一人帶著女兒小美打拼，因為投資眼光精準，賺了不少錢，小美也聽話懂事，看似一切美滿無慮。

沒想到，娜娜在健康檢查時卻發現罹患乳癌，雖然醫生表示手術治癒機會極高，但娜娜還是擔心如果發生意外，她留給小美的錢能不能照顧小美直到成年？會不會被前夫拿走？

娜娜確實不是杞人憂天，如果娜娜過世時，小美還未成年，小美的監護權會由爸爸阿章行使，而娜娜留給小美的遺產，也會由阿章來管理，阿章若打著照顧小美的名義花用了遺產，實務上也不容易去監督阿章有無違反小美的利益、甚至是中飽私囊的情況。

1、辦理「遺囑信託」就是像娜娜這樣的單親媽媽很好的選擇。

2、信託是指委託人將財產權移轉或做其他處分，使受託人依信託本意，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。

3、信託可以以契約或遺囑為之。

4、遺囑信託就是由立遺囑人（委託人）訂立遺囑，在遺囑中載明將特定或全部遺產成立信託，委由受託人在遺囑生效（即委託人過世）時，依照遺囑事先指定的管理的方式，將遺產給予或照顧受益人。

像娜娜這樣的狀況

1、娜娜可以先找好她信賴的親友（如小美的外公外婆）或銀行擔任受託人，並在遺囑中載明要將遺產信託給受託人。

2、同時指定受託人管理遺產的方式，例如每月固定支付小美3萬元的生活費，或是將房屋提供給小美居住。

3、等到信託期間屆滿（如小美成年或一定歲數），受託人再將剩餘的遺產全部給予小美。

4、因為在信託期間，遺產是在受託人名下管理，尚未移轉到小美名下，阿章自然無從以父親的身份插手管理。

這樣既可以傳承財富，又可以確保遺產是花用在未成年子女身上，不會讓你不信任的前夫或前妻有機可趁了！

◎本文內容已獲周依潔律師授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺囑 遺囑信託 遺產

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