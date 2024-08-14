遺願等於遺囑嗎？立遺囑有什麼好處？律師提5點解惑：具有法律效力的最後一封情書

「您覺得遺產是什麼呢？」如果您問我，我的回答是：「遺產是留給家人最後的禮物！」

但如果家人為如何分這些禮物而意見不合，爭破頭並為此對簿公堂呢？

有些家庭甚至為此衍生刑事案件，您知道嗎？

其實分配禮物的遺囑，可以成為我們留給家人的「最後一封情書」～

遺囑傳承不動產等財產的好處有以下幾點：

壹、有效遺囑，在完稅後，遺囑執行人即可將不動產辦理過戶，不需全體繼承人同意

實務經驗上，並「不」是如大家想像的，只有「有錢人」才會為爭遺產而上法院！

而多數人想像中，直接依照法律規定的應繼分來分最公平，也未必是最不會有糾紛的方式！

我曾處理過一個案件，這個家庭中，在父親過世後，留下太太和兩個女兒！

遺產只有一棟房子和一些存款，繼承人就三位，看起來十分單純吧！

父親沒有遺囑，過世後三位繼承人討論如何分配遺產，最終達到存款部份按應繼分分配，每人分1/3。

但是父親留下來的房子，要如何處理呢？

房子是要出租每月收租金？還是賣掉大家分現金?還是給誰住？大姐一家住在裡面，堅持不搬，又不願意拿租金出來補償其他人，事情要如何解套？

遺產的繼承，當被繼承人生前「沒有」規劃安排未來如何分配時，在身故後，只有兩種方式來處理分配問題：

1.繼承人們談個「遺產分割協議」方案出來！

2.但只要有任何一位繼承人「不願意」簽協議，也不願意交付相關繼承資料，例如印鑑證明...等，那麼很遺憾的，大家就只有上法院走「遺產分割訴訟」一途了！

而「禮物」就會搖身一變，成為繼承人們對彼此互相「厭惡」的原因了！

因此，為避免好好的「禮物」，成為「厭惡」的源頭，被繼承人把自己預計如何分配的想法，落實成有法律上效力的「遺囑」是有必要的！

而一份有效的遺囑（需要指定遺囑執行人）就可以讓不動產，在繳清遺產稅（或取得免稅證明書）之後，遺囑執行人憑著遺囑加上遺產稅繳清證明書，到地政事務所就能辦理不動產的過戶，完全不需要其他繼承人的同意或提供任何資料！

一份有效遺囑，對於不動產的傳承，效力是非常強大的！

同時，繼承還能免掉土地增值稅！還有遺產稅的免稅額、扣除額可以運用。

因此，我在和客戶討論資產傳承時，當我瞭解到特定不動產，他想留給特定人（可以是法定繼承人，也可以是其他親友，法律上會是受遺贈人），並且取得後，是打算自住為主（避免短期移轉高額房地合一稅問題），我就會提醒客戶，我們可以運用遺囑規劃安排。

附帶說明，我在協助客戶訂立律師代筆遺囑時，一定會請客戶安排一位遺囑執行人，好能在客戶上天堂後，協助完成上述他最後的心願，而執行人即便不諳後續申報遺產稅、繼承過戶程序，我們律師仍可以協助執行人處理。

貳、被繼承人可以在「遺囑」內告訴子孫，為什麼選擇留什麼財產給「誰」？這後面的祝福是什麼？

我身邊就有案例是：「祖母將某套黃金首飾，留給孫女，是因為想要孫女未來出嫁時，能戴上這套首飾，這樣即便到時候，祖母人不在了，孫女還是可以帶著祖母深深的愛與祝福一同出嫁！

後來祖母先辭世了，孫女從遺囑執行人那裡收到這套首飾，並告知祖母的祝福時，心裡是充滿感動與對祖母的懷念！」

因此，我常在演講中告訴聽眾：「遺囑是留給家人的：最後一封情書」！

我們來寫情書，就不感覺提到遺囑觸霉頭了吧！！

參、用遺囑信託，照顧未成年（或身心障礙）的子女或生病的老伴

您是否還記得，曾看過這一則新聞：「香港影星沈殿霞（肥肥）2008年辭世時，把她的6000萬元港幣（約台幣2.4億元）遺產，留給獨生女鄭欣宜，但又擔心女兒年紀輕（當年20歲），財產管理能力不足（也怕被有心人給欺騙），同時希望女兒能靠自己努力，做個有用的人，來好好的過生活，因此透過遺囑信託規劃，讓女兒必須年滿35歲才能動用遺產，在那之前，每月只能領約2萬元港幣作為生活費。」

鄭欣宜已經年滿35歲了。

從新聞報導的觀察，鄭小姐目前是位優秀自主獨立的音樂人，我想肥姊當年的規劃有起到正面效果。

您想知道肥姊是如何規劃的嗎？

您要認識「遺囑信託」（把信託條款寫在遺囑內，因此同時必須符合信託法與民法的有效要件）。

而2003年辭世的香港巨星梅艷芳，也是運用遺囑信託的方式來照顧自己的母親。

從梅艷芳過世，到今年（2024)已經過了21年，而梅媽媽今年也已經100歲了，當初的信託，還在幫梅艷芳照顧著她的母親。

甚至連英國的黛安娜王妃，也是30歲出頭，就先設立了遺囑信託（西方大家族長年有及早資產規劃觀念，也可能是擔心父親查爾斯未必照顧好兒子），照顧自己的兩個兒子，約定兒子年滿25歲 可以自由支配遺產的一半收益，30歲開始可以自由處分一半的本金。

雖然她在年僅37歲時就意外辭世，當年威廉王子15歲，哈利王子只有13歲，但她用信託留給兩個兒子的愛，至今仍照顧威廉和哈利兩位王子。

並且媳婦也受益，信託中約定珠寶留給媳婦，因此威廉王子和凱特王妃結婚時，凱特王妃配戴的是黛安娜王妃生前的珠寶首飾，這也是傳承的體現。

而信託並非只是有錢人的專利，筆者亦曾協助客戶，透過「遺囑信託」規劃，把不動產及持續性的不動產租金收益，留下來照顧客戶自閉症的兒子（也有照顧失智症太太的案例）。

能避免生病的兒子與太太，被有心人騙走財產，筆者再擔任信託監察人把關受託人管理財產，這些都是透過遺囑加上信託條款傳承的好處。

肆、我不想留財產給那個不孝子女，什麼方法可以破除特留分呢？遺囑可以是最有效的證明

家家有本難念的經！每個家庭都有自己的故事！

您的家中，是否有某個孩子已經跟家裡失聯很久！

不管父母發生什麼事，甚至生病，似乎都跟他/她沒有一點關係？

導致您對他/她已經心灰意冷;同時也想多照顧一下，在身邊對自己付出的孩子？

為了真正關心您的人，您應該先來規劃！

民法第1145條第1項第5款規定：「有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：...五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。」

對於您已經不願意讓他繼承任何財產的子女，可以依照上面法律規定，搭配遺囑表達您的意願，排除他的繼承權（讓他一塊錢都拿不到），而遺囑就是最好的「證據」，透過律師立代筆遺囑，則律師和兩位見證人，就是您表達不留給特定人繼承的最好「證人」;同時，把遺產留給孝順照顧您的人。

伍、遺囑可以指定不同於應繼分的分配比例

張榮發先生辭世後，因為他的一紙遺囑，把所有財產都留給小兒子張國煒，雖然親屬間打了數年官司，但目前法院到二審都仍然認定遺囑有效。新聞初估，張榮發先生的遺產金額約240億，則張國煒至少可繼承140億元（差額在於特留分）。但如果沒有遺囑，張國煒本來按照應繼分，只能分配約40億元，因此，這份遺囑，是真的有百億的價值啊～

至於我們一般中產階級的家庭，未必都是億來億去的，但是還是可以透過遺囑指定不同於應繼分的分配比例，把財產留給想留的孩子（或孫輩...等特定人）。

至於特留分？通常筆者是透過協助客戶檢視他/她的財產種類及金額，建議遺囑內的調整方案（也可能透過生前的贈與、保險、信託等工具搭配）。

甚至筆者也有遇過一種父母親，打算要把主要的財產房子留給兒子，檢視其餘財產又擔心不夠補償女兒特留分，因此再透過筆者協助，和合作夥伴規劃保單，再準備一筆保險金，來讓兒子未來有錢可以補女兒的特留分請求。因此，客戶的需求，筆者透過夥伴合作，都是有處理的方法的。

最後提醒：許多繼承人在討論（筆者處理客戶遺產分割案件時，尤為常見），如何分配被繼承人(父母)的遺產時，都會提到要尊重父母親生前的意思或交代(我把它稱為「遺願」)！把某個特定的財產(通常還是價值不斐的不動產)，留給某個特定人(可能是子女輩、甚至是孫子女輩)！

而大家常有的迷思是：遺願，就有法律上的效力！

但我重申「遺願」沒有法律上效力，不能強制要求其他繼承人配合履行！「遺囑」才是有法律效力的文件！

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