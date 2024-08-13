贈屋契稅 受贈人負責報繳

嘉義縣財稅局表示，父母出資興建房屋，再登記子女為起造人，等於送房給子女，此時應申報贈與契稅，依規定，贈與契稅的納稅人為受贈人，即子女必須負責報繳契稅。

財稅局指出，契稅條例規定，建築物在建造完成前，因買賣、交換、贈與，以承受人為建造執照原始起造人或中途變更起造人名義，並取得使用執照者，應由使用執照所載起造人申報納稅。

財稅局舉例，甲君近期要與女友結婚，爸爸打算出資蓋一棟新屋並登記甲君為起造人，當作送給甲君的新房，此時因興建房屋資金由父母出資，縱使起造人從頭到未沒變，仍應在主管建築機關核發使照起60日內，由子女申報繳納契稅。

財稅局說明，同樣情況適用在配偶，由妻子或丈夫出資興建房屋並以另一方登記起造人，仍應由受贈取得房屋者為納稅人，應在期限內申報契稅。