贈屋契稅 受贈人負責報繳
嘉義縣財稅局表示，父母出資興建房屋，再登記子女為起造人，等於送房給子女，此時應申報贈與契稅，依規定，贈與契稅的納稅人為受贈人，即子女必須負責報繳契稅。
財稅局指出，契稅條例規定，建築物在建造完成前，因買賣、交換、贈與，以承受人為建造執照原始起造人或中途變更起造人名義，並取得使用執照者，應由使用執照所載起造人申報納稅。
財稅局舉例，甲君近期要與女友結婚，爸爸打算出資蓋一棟新屋並登記甲君為起造人，當作送給甲君的新房，此時因興建房屋資金由父母出資，縱使起造人從頭到未沒變，仍應在主管建築機關核發使照起60日內，由子女申報繳納契稅。
財稅局說明，同樣情況適用在配偶，由妻子或丈夫出資興建房屋並以另一方登記起造人，仍應由受贈取得房屋者為納稅人，應在期限內申報契稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言