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農地他益信託 要課贈與稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局昨（13）日表示，民眾贈與農地給子女免課贈與稅，但如果是以農地成立「他益信託」、指定子女為受益人，信託期滿農地移轉給子女，就仍須繳納贈與稅。

台北國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，將農業使用的農地贈與子女，可免徵贈與稅，但應自受贈人取得後，列管繼續作農業使用五年；但若以成立信託方式，約定信託期滿時，移轉給受益人，因贈與標的為「信託受益權」，與「農業用地」不同，因此仍應在與銀行成立信託起算30日內申報贈與稅。

國稅局舉例，甲君將農業用地贈與兒子，依遺產及贈與稅法規定免課贈與稅，但須取得稽徵機關發給不計入贈與總額證明書，且受贈人應自承受該筆農地起算五年內，繼續作農業使用，否則將被追繳稅款。

但甲君若與銀行簽訂信託契約，以兒子作為受益人，甲君應在與銀行信託成立日起算，30日內申報贈與稅。

贈與稅 農地 農業

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