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房地分屬兄弟 地價稅沒優惠

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

台中市地方稅務局昨（13）日表示，地價稅若想適用自用住宅用地優惠稅率，土地上的建築物應屬土地所有權人或配偶、直系親屬所有，如果房屋登記所有權人是兄弟姐妹或其他親屬時，將無法適用。

實務上，常發生兄弟繼承長輩遺產時，土地、房屋所有權分屬兩兄弟，持有土地的那一方，若要適用自住地價稅優惠，地上房屋必須改為配偶或直系親屬共同持分，才能符合自用住宅用地要件。

台中稅務局舉例，吳先生剛繼承父親的土地，並在土地上房屋完成戶籍登記，但土地上房屋為吳先生的弟弟繼承登記，地上房屋雖無營業或出租，但因兩人關係為「旁系親屬」，吳先生的土地將無法申請適用自用住宅用地稅率課徵地價稅。

至於如何解決？稅務局說明，房屋登記所有權人可改成媽媽或吳先生的子女與弟弟共同持分，就能符合「直系親屬」要件。

稅務局表示，地價稅按自用住宅用地稅率課徵，有五大要件。第一，土地所有權人或配偶、直系親屬至少一人完成戶籍登記；第二，無出租或供營業使用；第三，地上建物為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有；第四，都市土地面積未超過300平方公尺（約90.75坪），非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪）；第五，土地所有權人與其配偶及未成年的受扶養親屬，以一處為限。

稅務局提醒民眾，符合自用住宅用地條件者，須在當年9月22日前向土地所在的地方稅稽徵機關提出地價稅自用住宅用地申請，經核准後，才可於當年度適用優惠稅率課徵地價稅，若逾期申請則從申請的次年適用。

地價稅 自用住宅 遺產

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