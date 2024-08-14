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兩類娛樂稅存廢 地方決定

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部預告《娛樂稅法》修法，有兩大重點。 聯合報系資料照
財政部預告《娛樂稅法》修法，有兩大重點。 聯合報系資料照

財政部預告《娛樂稅法》修法，共兩大重點，首先是授權地方政府，可自行決定是否停徵電影等藝文活動及競技比賽娛樂稅，其次是調降多數項目的法定稅率。財政部預計下會期送立法院審議。

娛樂稅為地方稅，是地方自治重要財源之一，不過外界時有檢討聲浪，認為這項稅目已不合時宜，更一度討論過娛樂稅存廢問題。

娛樂稅修法重點
娛樂稅修法重點

財政部長莊翠雲日前表示，財政部蒐集地方政府意見後，7月再開會，收攏各界意見。據財部預告草案，地方政府對修正草案有一定共識，預告期至9月11日，後續將送行政院、立法院審議。

娛樂稅去年稅收18.9億元，今年前七月入帳12億元，續創同期新高，對地方政府而言是重要財源，各地方政府認為不應廢止，但對於調整稅率有共識，未來也將授權地方政府，基於鼓勵產業發展等政策目的並考量財政狀況後，可自行決定停徵藝文活動或競技比賽項目。

在稅率調整方面，各縣市娛樂稅實際徵收率均遠低於法定上限稅率，財政部表示，此次預告調整稅率不會影響到實際徵收情況。舉例來說，電影（本國語言片）法定稅率上限30％、但目前最高僅課徵1％，電影（外國語言片）法定稅率上限60％、但目前最高僅2.5％。

據財政部修法草案，電影上限稅率由30％（國片）及60％（外片）最高法定稅率一律降為15％；職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演，從30％降至15％。

戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演，由5％降至2％；各種競技比賽10％降至5％；舞廳、舞場從100％降為50％；其他經財政部公告屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者，最高不得超過25％。高爾夫球場法定稅率則不變，維持最高不得超過20%。

另外，直轄市及縣市政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵藝文活動或競技比賽之娛樂稅；其停徵應定明實施期限，提經當地民意機關通過，並報財政部備查。其餘修正內容還包括調整其他娛樂場所定義、刪除娛樂票由主管稽徵機關統一印製編號發售等。

地方政府 財政部 電影

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