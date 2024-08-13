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海關輔導業者守法自評 廠商前7月主動補稅近6千萬元

中央社／ 台北13日電

海關導入輔導廠商守法自評制度，協助業者自我檢核申報資料是否出現錯誤。財政部關務署今天表示，廠商主動提供事證補稅金額，今年前7月達新台幣5969萬元，占同期間事後稽核總補稅金額近44%。

過去有廠商因缺乏完善內控機制、或對相關法令不熟悉，發生逃漏稅費並屢遭海關事後稽核的情況。為降低廠商違章風險，海關在109年9月參採世界關務組織（WCO）事後稽核指引，導入輔導廠商守法自評制度，海關立案實施事後稽核調查前，將請廠商先自我檢視，廠商若發現進口申報錯誤、並主動申請更正，符合規定者可免罰。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會指出，據統計，今年前7月事後稽核結案總補稅金額1億3593萬元，其中屬輔導廠商主動提供事證補稅金額為5969萬元、占比達43.91%。

蘇淑貞表示，海關事後稽核將依據廠商配合調查、主動提供事證及法令遵循程度，對其實施分級管理及不同程度的追蹤控管措施；對於遵守法令者，給予加速貨物通關，對於仍具違章漏稅風險者，則將加強審查。

蘇淑貞進一步指出，輔導廠商守法自評制度自109年9月施行以來，普遍受到廠商支持及認同，海關也可獲得其主動提供的實際交易價格，有利掌握市場行情，聚焦查核，對於維持市場公平交易極有助益，可謂徵納雙贏。

海關 財政部

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