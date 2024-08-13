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娛樂稅修法預告 電影、演唱會等活動 地方可停徵

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部預告娛樂稅修法，電影、演唱會等，授權地方政府可停徵。圖／本報系資料照片
財政部預告娛樂稅修法，電影、演唱會等，授權地方政府可停徵。圖／本報系資料照片

財政部預告娛樂稅修法，各項娛樂稅法定稅率減半，修正條文前四項目包括電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演等藝文活動，及各種競技比賽像是職籃、職棒等娛樂稅項目開放授權地方政府停徵，但要訂期限與合理政策目的，並報財政部備查。修正草案預告期至9月11日。

財政部7月與地方政府開會，尊重地方意見及自籌財源，地方政府也反對廢止。由於實務上地方徵收率都在各項目法定稅率上限以下，沒有稅損問題。

以現行22縣市地方政府娛樂稅徵收率來看，如電影徵收率約落在0.25％到2.5%，臨時公演像是職業性歌唱等等藝文表演原約30%，但實務上落在2.5%到10%。各種競技比賽法定最高10%，現行1%到2.5%，舞廳、舞場介於5%至25%。

財政部說明，娛樂稅為地方稅，為地方自治重要財源，其稅收全部挹注地方建設及發展，為保留地方政府財政自主空間，並配合經濟環境變遷及娛樂消費行為變化，兼顧地方政府發展藝文活動及競技比賽需要，授權地方政府可停徵部分項目娛樂稅。

根據預告草案，其中，稅率方面，電影娛樂稅率將由現行最高不得超過60%（本國語言片為30%），下調至最高不得超過15%。第二款職業歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會的各種表演，由現行最高不得超過30%，降至最高不得超過15%。

第三款戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演，由最高不得超過5%，減至最高不得超過2%。第四各種競技比賽，最高不超過10%，調整為最高不得超過5%。

第五款，舞廳或舞場則由最高不得超過100%，下調至最高不得超過50%。第六，高爾夫球場，最高不得超過20%，第七，其他經財政部公告屬提供娛樂場所、 娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者，原最高稅率不得超過50%，降至最高不得超過25%，像是娃娃機等。

另外，現行第六款的撞球場及保齡球館已不是娛樂稅課徵項目，修法將刪除稅率相關條文。

地方政府 財政部 電影

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