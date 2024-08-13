大樓管理費開立收據是否要繳印花稅 財稅局給答案
有民眾詢問，公寓大廈管理委員會向住戶收取管理服務費，是否需繳納印花稅？地方財稅局對此表示，因管理費用於支付因管理、維護共同使用範圍等費用，出具的單據僅供內部所用，因此免納印花稅。
屏東縣財稅局表示，依據「公寓大廈管理條例」規定成立的公寓大廈管理委員會向住戶收取管理服務費，用於支付因管理、維護共同使用範圍費用所開立的收據，其出具單據屬內部所用，不生對外權利義務關係，免繳納印花稅。
屏東縣財稅局指出，凡在國內所書立得銀錢收據均應按所收金額的千分之4繳納印花稅，又依據印花稅法第6條規定，僅屬於公私營事業組織內部所用，不會對外產生權利義務關係，免納印花稅，因此管委會對內部住戶收取管理費的單據，屬免納範圍。
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