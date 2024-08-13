個人房地合一稅收超標 稅負一年抵兩年、估破600億新高

據財政部統計資料庫最新資料統計，7月個人房地合一稅收寫下單月歷史新高的73.1億元，年增率高達124%，反映2016年買進的不動產價格大漲，且出售後產生可觀的房地合一稅金。

累計前七月個人房地合一稅收達366億元、創歷年同期新高，增幅94.2%；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，以這樣進度推估，全年的個人房地合一稅收有機會突破600億元新高。

曾敬德表示，過去兩年全國個人房地合一稅收落在300多億元，今年前七月稅收就已逼近去年全年水準，相當於一年抵兩年。

曾敬德分析，今年個人房地合一稅收大增有幾個因素，一方面是房價大漲，一方面可能與2016年後入手的不動產，交易量出現明顯量增，加上房地合一2.0上路後，適用短期高稅率的時間也拉長，因此個人的房地合一稅持續稅收暴增。

曾敬德表示，由於持有五年內不動產轉手需課35%~45%高稅率，建議民眾要提早做好節稅規劃，並且充分了解相關條件。