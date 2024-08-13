娛樂稅修法預告 上限稅率折半、電影演唱會可停徵
娛樂稅法迎來變革，財政部預告修法，6大課稅項目的上限稅率折半，並開放地方政府可停徵演唱會、電影等藝文活動，以及職籃、職棒等競技比賽的娛樂稅，停徵應定明實施期限，經當地民意機關通過，並報財政部備查。
財政部預告修正「娛樂稅法」部分條文草案、預告期至9月11日，有望列入立法院新會期優先法案。
財政部表示，娛樂稅為地方稅，是地方自治重要財源，其稅收全部挹注地方建設及發展，7月邀集地方政府開會，各縣市均不同意廢除娛樂稅；不過，為保留地方政府財政自主空間，並配合經濟環境變遷及娛樂消費行為變化，兼顧地方政府發展藝文活動及競技比賽的需要，授權地方政府得予停徵部分項目的娛樂稅。
根據預告草案，所謂「藝文活動」包含電影，職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會的各種表演，戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演；至於「競技比賽」，官員舉例包含職棒、職籃等項目。
根據草案，未來地方政府若決議停徵，應定明實施期限並以達成合理的政策目的為限，提經當地民意機關通過，並報財政部備查。
在稅率方面，除高爾夫球場稅率上限20%不變，其餘6大項目的稅率上限將調降，多數朝「減半」方向調整。
首先，電影娛樂稅率將由現行最高不得超過60%（本國語言片為30%），全面下調至最高不得超過15%。第2，各種競技比賽，由最高不得超過10%，調降為最高不得超過5%。
第3，職業歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會的各種表演，則將由現行的最高不得超過30%，調降至最高不得超過15%。第4，戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演，由最高不得超過5%，調降至最高不得超過2%。
第5，舞廳或舞場則由最高不得超過100%，下調至最高不得超過50%。第6，其他經財政部公告屬提供娛樂場所、 娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者，比如娃娃機等，將由最高不得超過50%，調降至最高不得超過25%。
此外，由於撞球場及保齡球館已不是現行娛樂稅課徵項目，因此修法刪除其稅率相關條文。
針對修法後預估稅損，財政部官員表示，實務上，目前地方政府課徵娛樂稅，絕大多數項目的稅率低於修正草案中的上限稅率，因此評估修法不會有稅損的問題。
舉例而言，全台22縣市對於電影課徵的娛樂稅率介於0.25%至2.5%，競技比賽介於1%至2.5%，舞廳、舞場介於5%至25%，均低於修正草案所列的上限稅率。
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