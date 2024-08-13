父母買預售屋轉賣給子女...要繳贈與稅？專家提醒「要申報」才能免稅

新青安政策的推出，讓房市價量熱絡，預售屋市場更是快速升溫。

然而，當父母購買預售屋並支付部分工程款後，將預售屋轉賣給子女時，如何申報贈與稅常常讓人感到困惑。

案例分析：陳爸爸的預售屋轉賣二等親

以陳爸爸為例，他在110年5月15日購買了一戶總價3,000萬的預售屋（含車位），並在112年11月20日與建設公司簽訂契約，將預售屋轉賣給兒子。

轉賣前，陳爸爸已支付了500萬元的工程款給建設公司。

房地合一2.0的影響：

陳爸爸知道112年7月1日後房地合一2.0實施後，預售屋的交易也要申報房地合一稅，但要如何申報他真的一頭霧水。

預售屋出售也要繳房地合一稅：

臺北國稅局說明：

當父母購買預售屋並支付部分工程款後，將尚未建成的預售屋轉賣給子女，實際上是將「已支付的款項所產生的權利」轉讓給子女，由子女需要支付剩餘的工程款。

根據遺產及贈與稅法第5條第6款的規定，限制行為能力人或無行為能力人所購置之財產，視為法定代理人或監護人之贈與。但能證明支付之款項屬於購買人所有者，不在此限。

所以父母將未建成的預售屋轉賣給子女，需要向國稅局申報二親等以內親屬間的財產買賣。

如果兒子在簽約時支付了陳爸爸500萬元，並在交易後30日內，向國稅局提供了付款流程及資金來源證明文件。

經國稅局審查，確認兒子是以自有資金購置財產，國稅局認定這筆交易屬於正常買賣行為，那麼就不需要繳納贈與稅。

支付款項的證明並不只是匯款紀錄，還需要子女有合理的收入或資金流向，證明子女有支付給陳爸爸500萬的資金能力。

預售屋贈與子女稅金計算：

陳先生兒子因為無法提供500萬支付款項，從何而來的合理資金來源，被國稅局認定為贈與，需繳納贈與稅。

那麼預售屋贈與的稅金如何計算呢？

尚未交屋前，預售屋的交易標的是「對該房屋的購買權利」而非實際的房屋。

這間預售屋，陳爸爸已經陸續支付了500萬的工程款給建設公司，這相當他等於贈與給兒子500萬，扣除贈與免稅額244萬，所以要補繳25萬6千元的贈與稅。

預售屋的交易涉及複雜的稅務申報。如果你也面臨類似的情況，千萬不要忽視這些重要的稅務細節！立即預約諮詢，確保您的財務規劃萬無一失。

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