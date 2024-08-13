快訊

監察院出手了！派員查柯文哲政治獻金申報爭議 最重恐挨罰120萬

旅遊注意！日警視廳提醒「到達景點先拍照」 一票人認同：緊急時難回想

3生肖女性天生旺子女！屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

父母買預售屋轉賣給子女...要繳贈與稅？專家提醒「要申報」才能免稅

聯合新聞網／ 廖嘉紅
預售屋的交易涉及複雜的稅務申報。示意圖／聯合報系資料照
預售屋的交易涉及複雜的稅務申報。示意圖／聯合報系資料照

新青安政策的推出，讓房市價量熱絡，預售屋市場更是快速升溫。

然而，當父母購買預售屋並支付部分工程款後，將預售屋轉賣給子女時，如何申報贈與稅常常讓人感到困惑。

案例分析：陳爸爸的預售屋轉賣二等親

以陳爸爸為例，他在110年5月15日購買了一戶總價3,000萬的預售屋（含車位），並在112年11月20日與建設公司簽訂契約，將預售屋轉賣給兒子。

轉賣前，陳爸爸已支付了500萬元的工程款給建設公司。

房地合一2.0的影響：

陳爸爸知道112年7月1日後房地合一2.0實施後，預售屋的交易也要申報房地合一稅，但要如何申報他真的一頭霧水。

預售屋出售也要繳房地合一稅：

臺北國稅局說明：

當父母購買預售屋並支付部分工程款後，將尚未建成的預售屋轉賣給子女，實際上是將「已支付的款項所產生的權利」轉讓給子女，由子女需要支付剩餘的工程款。

根據遺產及贈與稅法第5條第6款的規定，限制行為能力人或無行為能力人所購置之財產，視為法定代理人或監護人之贈與。但能證明支付之款項屬於購買人所有者，不在此限。

所以父母將未建成的預售屋轉賣給子女，需要向國稅局申報二親等以內親屬間的財產買賣。

如果兒子在簽約時支付了陳爸爸500萬元，並在交易後30日內，向國稅局提供了付款流程及資金來源證明文件。

經國稅局審查，確認兒子是以自有資金購置財產，國稅局認定這筆交易屬於正常買賣行為，那麼就不需要繳納贈與稅。

支付款項的證明並不只是匯款紀錄，還需要子女有合理的收入或資金流向，證明子女有支付給陳爸爸500萬的資金能力。

預售屋贈與子女稅金計算：

陳先生兒子因為無法提供500萬支付款項，從何而來的合理資金來源，被國稅局認定為贈與，需繳納贈與稅。

那麼預售屋贈與的稅金如何計算呢？

尚未交屋前，預售屋的交易標的是「對該房屋的購買權利」而非實際的房屋。

這間預售屋，陳爸爸已經陸續支付了500萬的工程款給建設公司，這相當他等於贈與給兒子500萬，扣除贈與免稅額244萬，所以要補繳25萬6千元的贈與稅。

預售屋的交易涉及複雜的稅務申報。如果你也面臨類似的情況，千萬不要忽視這些重要的稅務細節！立即預約諮詢，確保您的財務規劃萬無一失。

◎本文內容已獲R姐財富方舟-廖嘉紅授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房地合一稅 房屋稅 新青安房貸 預售屋

延伸閱讀

00929月領15萬要存1千張 達人試算19.88元以下合理價：1秘訣省1/2存股時間

永豐金、台新金、合庫金「高CP值」比較誰勝？這2檔股價成長卻沒入選

00878報酬4年多來確實勝過0056！ 女子：但這一年以來不及0056…始至終皆輸00713

台股要轉空？00919、00878、00882...現在買撿便宜？專家解析加碼合理價

相關新聞

父母買預售屋轉賣給子女...要繳贈與稅？專家提醒「要申報」才能免稅

新青安政策的推出，讓房市價量熱絡，預售屋市場更是快速升溫。 然而，當父母購買預售屋並支付部分工程款後，將預售屋轉賣給子女時，如何申報贈與稅常常讓人感到困惑。

7月個人房地合一稅73億元單月新高 全年估突破600億元

財政部統計資料庫最新資料統計，7月個人房地合一稅收寫下單月新高的73.1億元，年增率高達124%，反映2016年買進的不...

手足共同繼承土地 稅務局揪一關鍵「地價稅多繳4倍」

雖然11月才要繳交地價稅，但若符合自用條件必須在9月22日之前申請才能適用，自住稅率比一般稅率少4倍以上，想省荷包千萬別...

證交稅7月增41%…連15紅 前七月衝1,746億元

財政部昨（12）日公布前七月總稅收逾2.3兆元，創同期新高，年增2.8%。受台股在7月中旬創新高帶動，7月證交稅入帳31...

全台56萬人 明年恐繳囤房稅

財政部昨日公布最新非自住住家房屋統計，截至今年六月卅日，全國有超過五十六萬三一○○人囤房，比去年增加近二萬人，仍然以囤房...

台股7月登高峰 證交稅連15紅

財政部昨日公布七月稅收二一六五億元，年增百分之十一點五。在主要稅目中，受到七月中旬台股創新高帶動，證交稅實徵淨額三一五億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。