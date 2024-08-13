快訊

監察院出手了！派員查柯文哲政治獻金申報爭議 最重恐挨罰120萬

旅遊注意！日警視廳提醒「到達景點先拍照」 一票人認同：緊急時難回想

3生肖女性天生旺子女！屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月個人房地合一稅73億元單月新高 全年估突破600億元

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
7月個人房地合一稅73億元單月新高，業者預估，全年可能突破600億元。本報資料照片
7月個人房地合一稅73億元單月新高，業者預估，全年可能突破600億元。本報資料照片

財政部統計資料庫最新資料統計，7月個人房地合一稅收寫下單月新高的73.1億元，年增率高達124%，反映2016年買進的不動產價格大漲，且出售後產生可觀的房地合一稅金，以這樣進度推估，全年個人房地合一稅收有機會突破600億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大增一方面是房價大漲，一方面可能與2016年後入手的不動產，交易量出現明顯量增，加上房地合一2.0上路後，適用短期高稅率的時間也拉長，個人房地合一稅持續暴增，建議民眾要提早做好節稅規劃，並且充分了解相關條件。

統計顯示，7月個人房地合一稅收73.1億元，寫下歷史單月新高，過去都是年底12月個人房地合一稅收才會飆高，今年7月就寫下單月新高，且年增率超過一倍，各區域7月個人房地合一稅收王仍是台中，7月稅收14億元，年增率將近一倍，新北市稅收12.8億元，年增155%，高雄市7月個人房地合一稅收11.7億元，年增143%，桃園市稅收8.3億元，年增一倍，台北市稅收7.9億元，年增158%。

曾敬德表示，個人房地合一稅收因為房價大漲，稅金可觀，建議民眾提前做好節稅規劃，包括換屋族一買一賣的重購退稅，或者利用自用連續設籍滿6年400萬免稅額度的優惠，不過購屋人須留意相關規定，保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明，尤其這波大漲節稅金額可觀，難免會被國稅局謹慎查核是否合乎規定。

各區域7月個人房地合一稅收王仍是台中，7月稅收14億元，年增率將近一倍。圖／信義房屋不動產企研室提供
各區域7月個人房地合一稅收王仍是台中，7月稅收14億元，年增率將近一倍。圖／信義房屋不動產企研室提供

房價 房地合一稅

延伸閱讀

行情總在半信半疑中成長！ 專家：空頭時通常大漲只會有一天

全球7月EV銷量年增21%：歐洲需求下滑、大陸繳出今年最強成長

玉山金（2884）缺少壽險享受到大漲紅利有限！ 艾蜜莉：現階段以賺價差為主

今年來最佳…上市櫃營收 寫最強7月

相關新聞

父母買預售屋轉賣給子女...要繳贈與稅？專家提醒「要申報」才能免稅

新青安政策的推出，讓房市價量熱絡，預售屋市場更是快速升溫。 然而，當父母購買預售屋並支付部分工程款後，將預售屋轉賣給子女時，如何申報贈與稅常常讓人感到困惑。

7月個人房地合一稅73億元單月新高 全年估突破600億元

財政部統計資料庫最新資料統計，7月個人房地合一稅收寫下單月新高的73.1億元，年增率高達124%，反映2016年買進的不...

手足共同繼承土地 稅務局揪一關鍵「地價稅多繳4倍」

雖然11月才要繳交地價稅，但若符合自用條件必須在9月22日之前申請才能適用，自住稅率比一般稅率少4倍以上，想省荷包千萬別...

證交稅7月增41%…連15紅 前七月衝1,746億元

財政部昨（12）日公布前七月總稅收逾2.3兆元，創同期新高，年增2.8%。受台股在7月中旬創新高帶動，7月證交稅入帳31...

全台56萬人 明年恐繳囤房稅

財政部昨日公布最新非自住住家房屋統計，截至今年六月卅日，全國有超過五十六萬三一○○人囤房，比去年增加近二萬人，仍然以囤房...

台股7月登高峰 證交稅連15紅

財政部昨日公布七月稅收二一六五億元，年增百分之十一點五。在主要稅目中，受到七月中旬台股創新高帶動，證交稅實徵淨額三一五億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。