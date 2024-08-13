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7月個人房地合一稅73億元單月新高 全年估突破600億元
財政部統計資料庫最新資料統計，7月個人房地合一稅收寫下單月新高的73.1億元，年增率高達124%，反映2016年買進的不動產價格大漲，且出售後產生可觀的房地合一稅金，以這樣進度推估，全年個人房地合一稅收有機會突破600億元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大增一方面是房價大漲，一方面可能與2016年後入手的不動產，交易量出現明顯量增，加上房地合一2.0上路後，適用短期高稅率的時間也拉長，個人房地合一稅持續暴增，建議民眾要提早做好節稅規劃，並且充分了解相關條件。
統計顯示，7月個人房地合一稅收73.1億元，寫下歷史單月新高，過去都是年底12月個人房地合一稅收才會飆高，今年7月就寫下單月新高，且年增率超過一倍，各區域7月個人房地合一稅收王仍是台中，7月稅收14億元，年增率將近一倍，新北市稅收12.8億元，年增155%，高雄市7月個人房地合一稅收11.7億元，年增143%，桃園市稅收8.3億元，年增一倍，台北市稅收7.9億元，年增158%。
曾敬德表示，個人房地合一稅收因為房價大漲，稅金可觀，建議民眾提前做好節稅規劃，包括換屋族一買一賣的重購退稅，或者利用自用連續設籍滿6年400萬免稅額度的優惠，不過購屋人須留意相關規定，保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明，尤其這波大漲節稅金額可觀，難免會被國稅局謹慎查核是否合乎規定。
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