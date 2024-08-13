手足共同繼承土地 稅務局揪一關鍵「地價稅多繳4倍」

雖然11月才要繳交地價稅，但若符合自用條件必須在9月22日之前申請才能適用，自住稅率比一般稅率少4倍以上，想省荷包千萬別忘記。稅務局13日提醒，若房屋登記所有權人為手足，非屬「直系親屬」，將無法適用自住優惠，要特別注意。

台中稅務局表示，地價稅適用自用住宅用地優惠稅率要件，以其土地上的建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有為限，如果房屋登記的所有權人既非配偶，也不是直系親屬，而是兄弟姐妹或其他親屬時，將無法適用。

台中稅務局舉例，吳先生剛繼承父親的土地，並在土地上房屋完成戶籍登記，但土地上房屋為吳先生的弟弟繼承登記，地上房屋雖無營業或出租，但因吳先生與弟弟的關係為旁系親屬，所以吳先生的土地無法申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅。

稅務局進一步說明，地價稅按自用住宅用地稅率課徵要件包括，第一，土地所有權人本人或其配偶、直系親屬至少其中一人完成戶籍登記；第二，無出租或供營業使用；第三，地上建物為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有；第四，都市土地面積未超過300平方公尺(約90.75坪)，非都市土地面積未超過700平方公尺(約211.75坪)；第五，土地所有權人與其配偶及未成年的受扶養親屬，以1處為限。

稅務局提醒民眾，符合自用住宅用地條件者，須在當年9月22日前向土地所在的地方稅稽徵機關提出地價稅自用住宅用地申請，經核准後，才可於當年度適用優惠稅率課徵地價稅，若逾期申請則從申請的次年適用。