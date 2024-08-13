證交稅7月增41%…連15紅 前七月衝1,746億元

財政部昨（12）日公布前七月總稅收逾2.3兆元，創同期新高，年增2.8%。受台股在7月中旬創新高帶動，7月證交稅入帳315億元，為歷年單月次高，年增41.1%，連續15個月雙位數正成長，前七月證交稅亦創同期新高。

財政部統計，累計前七月稅收創同期新高者，包含關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、個人房地合一稅及總稅收，寫14項新高。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，今年累計前七月總稅收2兆3,511億元，年增2.8%；達成率方面，累計前七月實徵淨額占累計分配預算數109.6%，代表稅收入帳略優於預期，占全年預算數72.7%。

7月總稅收為2,165億元，年增11.5%，以證交稅增加92億元、營業稅增加76億元、營所稅增加24億元較多，特別是證交稅，仍是最大亮點。

劉訓蓉表示，7月台股先漲後跌，上旬因預期台積電法說會將釋出正面訊息，帶動權值股漲勢，大盤於7月11日創下24,390點收盤新高，但受到川普貿易保護言論、微軟資安問題、拜登宣布退選，以及美國科技巨頭財報不如預期等負面因素影響，導致7月12日至26日二周間大跌約2,300點，月底收在22,199點，跌幅3.6%。

劉訓蓉指出，7月台股成交值仍維持高檔，日均量為5,850億元、為歷年單月次高，年增二成七，已是連五個月維持單月5,000億元的高水準，雖受颱風停班，股市休市兩天影響，7月證交稅收315億元，為歷年單月次高，僅次於2021年7月，年增41.1%，連續15個月雙位數正成長。

累計前七月證交稅1,746億元，則是歷年同期新高、年增幅63.4%。

其他稅目方面，期交稅、印花稅、個人房地合一稅皆為歷年單月新高；另外，關稅、奢侈稅、營業稅、契稅、娛樂稅則都是7月同月新高。

營業稅7月實徵淨額1,078億元，年增7.6%。今年以來，因國內需求穩定，且電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加，累計前七月營業稅4,052億元，年增10.2%。

營所稅因遞延稅款入帳，7月稅收104億元，年增29.5%；因上市櫃公司2023年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少，累計前七月營所稅6,596億元，年減16.3%。