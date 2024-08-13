婚後維持自住地價稅 有解
夫妻雙方婚前各自持有一處房地，可按千分之2自用住宅用地稅率課徵地價稅，不過兩人婚後只能選擇一處適用，另一處將面臨改課千分之10以上的一般稅率，嘉義縣財稅局昨（12）日表示，這種情況可讓其他直系親屬設籍居住，就不受一處限制。
土地稅法規定，土地所有權人與配偶及未成年的受扶養親屬，原則上只能有一處適用自用住宅用地稅率課徵地價稅，有民眾反映，婚前夫妻各自持有一處房地，各自都能適用自住地價稅，但婚後由於僅限一處，另一處必須改按一般稅率課徵。
財稅局表示，這種情況下，夫妻其中一人的住宅，只要讓父母、祖父母、岳父母或公婆等直系親屬設籍居住，就不受一處限制，夫妻兩人持有的土地都能適用自住稅率，即使婚後也能繼續省稅。
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