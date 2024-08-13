配偶贈地 可暫免繳土增稅

夫妻相互贈與財產不計入贈與總額，免課贈與稅，若是贈與土地，則可選擇「暫時」不課徵土增稅，台中市稅務局提醒，贈與後未來再出售，就免不了土增稅，且會回過頭來合併計算夫妻持有期間的漲價總數額。

台中稅務局表示，一般土地在買賣或贈與時，應按土地漲價總數額來計徵土增稅，稅率為20%至40%，但配偶贈與的土地，可申請暫時不課土增稅。

稅務局說明，配偶贈與土地案件，可選擇移轉時是否繳納土增稅，若選擇不課徵，等下次土地移轉給配偶雙方以外的第三人時，須以該筆土地贈與前移轉的現值核課土增稅。換言之，只是把先前配偶贈與時不課徵土增稅，併計到下次移轉給第三人時再繳清，是延緩課稅，而非免稅。

稅務局官員解釋，由於土增稅採累進稅率，若配偶間贈與土地時，選擇暫不課徵土增稅，未來再次移轉給第三人時，由於土地公告現值通常會調漲，累積結果可能使漲價倍數增加，導致須適用較高稅率，實際上未必划算，民眾可先綜合評估怎麼做能更省稅。