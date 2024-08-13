快訊

影／我奧運代表團今晨返國 3架F16伴飛！發射熱焰彈迎接台灣英雄

柔道國手意外半癱粉碎奧運夢 黃楷倫挺過逆境邁向帕運

股票移轉子女 節稅有眉角

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
每年5月至6月為上市櫃公司股東會旺季，不少長輩會趕在7月至8月配股前將股票轉移給子女領股利。示意圖。 聯合報系資料庫
每年5月至6月為上市櫃公司股東會旺季，不少長輩會趕在7月至8月配股前將股票轉移給子女領股利。示意圖。 聯合報系資料庫

每年5月至6月為上市櫃公司股東會旺季，不少長輩會趕在7月至8月配股前將股票轉移給子女領股利，至於要透過何種方式轉移較節稅？納稅人得先撥撥算盤。國稅局官員表示，採出售或直接贈與，要課的稅各有不同，民眾可依據自身情況審慎評估。

首先，父母若選擇透過「轉售」方式，將持有的公司股票移轉給子女，要留意的是證交稅贈與稅。官員解釋，二親等親屬間買賣股票，必須繳納證交稅，若不涉及實質贈與，則免贈與稅，但仍要向國稅局申報。

官員指出，依《證交稅條例》規定，私人間買賣股票，應由買受人（代徵人）在買賣交割當日，按交易成交價格千分之3稅率代徵證交稅，並在代徵次日填寫證交稅繳款書，前往代收稅款金融機構繳納。

官員提醒，父母出售股票給子女，屬二親等親屬間財產買賣，除應繳納證交稅外，並應依遺贈稅法規定檢附相關證明文件，向國稅局申報。

另外也要留意，如果是假借買賣方式，實質上卻是贈與，例如資金來源是來自父母，則可能涉及贈與稅問題。

第二種情況，父母可選擇透過贈與方式，將所持有公司股票移轉給子女，此時就必須課徵贈與稅，但免課證交稅。

官員表示，目前每人每年享有244萬元贈與稅免稅額，民眾可規劃分年贈與，將財產移轉給子女。

若父母贈與子女財產超過244萬元免稅額，贈與淨額2,500萬元以下適用10%稅率；超過2,500萬元、5,000萬元以下部分，稅率15%；超過5,000萬元部分，稅率20%。

官員表示，將股票移轉給子女，可能涉及到證交稅、贈與稅等議題，不同移轉方式，可能須負擔不同稅負，提醒納稅人要留意相關規定，以免影響自身權益。

股票 證交稅 贈與稅

延伸閱讀

孩子抽電子煙屢勸不聽怎麼辦？ 網建議父母先以身作則

股市寫新高！7月證交稅連15個月雙位數正成長

搖晃7月大嬰致重傷 法官查「力道與車禍撞擊相當」判保母1年刑

小禎控鄰居「七夕開趴鬧整夜」 氣罵：有去的立刻當父母

相關新聞

證交稅7月增41%…連15紅 前七月衝1,746億元

財政部昨（12）日公布前七月總稅收逾2.3兆元，創同期新高，年增2.8%。受台股在7月中旬創新高帶動，7月證交稅入帳31...

全台56萬人 明年恐繳囤房稅

財政部昨日公布最新非自住住家房屋統計，截至今年六月卅日，全國有超過五十六萬三一○○人囤房，比去年增加近二萬人，仍然以囤房...

台股7月登高峰 證交稅連15紅

財政部昨日公布七月稅收二一六五億元，年增百分之十一點五。在主要稅目中，受到七月中旬台股創新高帶動，證交稅實徵淨額三一五億...

長照扣除額排富 三個樣態

為減輕納稅人照顧身心失能家屬負擔，財政部北區國稅局表示，無論是聘僱外籍看護、使用長照給付，在申報綜所稅時，只要附上證明文...

股票移轉子女 節稅有眉角

每年5月至6月為上市櫃公司股東會旺季，不少長輩會趕在7月至8月配股前將股票轉移給子女領股利，至於要透過何種方式轉移較節稅...

婚後維持自住地價稅 有解

夫妻雙方婚前各自持有一處房地，可按千分之2自用住宅用地稅率課徵地價稅，不過兩人婚後只能選擇一處適用，另一處將面臨改課千分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。