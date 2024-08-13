股票移轉子女 節稅有眉角
每年5月至6月為上市櫃公司股東會旺季，不少長輩會趕在7月至8月配股前將股票轉移給子女領股利，至於要透過何種方式轉移較節稅？納稅人得先撥撥算盤。國稅局官員表示，採出售或直接贈與，要課的稅各有不同，民眾可依據自身情況審慎評估。
首先，父母若選擇透過「轉售」方式，將持有的公司股票移轉給子女，要留意的是證交稅、贈與稅。官員解釋，二親等親屬間買賣股票，必須繳納證交稅，若不涉及實質贈與，則免贈與稅，但仍要向國稅局申報。
官員指出，依《證交稅條例》規定，私人間買賣股票，應由買受人（代徵人）在買賣交割當日，按交易成交價格千分之3稅率代徵證交稅，並在代徵次日填寫證交稅繳款書，前往代收稅款金融機構繳納。
官員提醒，父母出售股票給子女，屬二親等親屬間財產買賣，除應繳納證交稅外，並應依遺贈稅法規定檢附相關證明文件，向國稅局申報。
另外也要留意，如果是假借買賣方式，實質上卻是贈與，例如資金來源是來自父母，則可能涉及贈與稅問題。
第二種情況，父母可選擇透過贈與方式，將所持有公司股票移轉給子女，此時就必須課徵贈與稅，但免課證交稅。
官員表示，目前每人每年享有244萬元贈與稅免稅額，民眾可規劃分年贈與，將財產移轉給子女。
若父母贈與子女財產超過244萬元免稅額，贈與淨額2,500萬元以下適用10%稅率；超過2,500萬元、5,000萬元以下部分，稅率15%；超過5,000萬元部分，稅率20%。
官員表示，將股票移轉給子女，可能涉及到證交稅、贈與稅等議題，不同移轉方式，可能須負擔不同稅負，提醒納稅人要留意相關規定，以免影響自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言