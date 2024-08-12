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地上權大贏家麗寶集團再拿3宗標案 總得標金額15.6億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

麗寶集團再度出手，奪國產署地上權新北、桃園及高雄三宗標案，總得標金額為15.62億元，再成地上權大贏家。麗寶集團表示，此次拿下的三宗標案，目前都在規劃中，不排除做為住宅。

財政部12日開標有地地上權標租，10個標的中標出六宗，其中麗寶集團以旗下鵬程建設及麗寶建設分別拿下三個標的，鵬程建設拿下新北市三峽區隆恩段53地號等7筆，面積333.55坪，得標價約1.01億元，以及桃園市桃園區水汴頭段11地號，面積772.81坪，得標價約3.21億元。

麗寶建設則拿下高雄市前金區前金段693地號等2筆標案，面積8,322.05坪，得標價約11.4億元，且該塊地鄰近愛河，為高雄市精華地區難得的大面積土地，具有商業發展潛力，因此麗寶建設也以比底價高出約2億元、溢價率21.45%拿下。

麗寶集團表示，目前三塊地的用途都還在規劃中，不排除作為住宅使用，且未來只要是優質、地段不錯的地上權標案也一樣會積極參與。

麗寶集團近年來積極參與地上權標案，幾乎每次有標案釋出，麗寶集團都是大贏家，麗寶集團指出，近年土地稀少導致價格持續飆升，且精華區土地更是一地難求，然而政府釋出標售的地上權土地都在好的地段，另一方面，房價高漲下，地上權案相對所有權住宅，價格會更具親民與競爭力，因此集團積極投入地上權開發。

地上權 精華

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