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全台囤房族新北8萬人最多 台中高雄分居2、3名

中央社／ 台北12日電
據財政部最新公布的各縣市囤房情況，統計至去年底，全台囤房族以新北逾8萬人最多、台中市6.6萬人居次、高雄5.9萬人位列第3。 聯合報系資料照
據財政部最新公布的各縣市囤房情況，統計至去年底，全台囤房族以新北逾8萬人最多、台中市6.6萬人居次、高雄5.9萬人位列第3。 聯合報系資料照

囤房稅2.0新制明年5月開徵，據財政部最新公布的各縣市囤房情況，統計至去年底，全台囤房族以新北逾8萬人最多、台中市6.6萬人居次、高雄5.9萬人位列第3；同時，各縣市大致呈現囤房5戶以上者減少、囤房1戶者增加趨勢。

房屋稅條例針對住家用房屋，區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」全國限3戶，第4戶起視為「非自住」。立法院會去年三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，「非自住」住家房屋稅將採全國歸戶，法定稅率從原1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承共有、建商餘屋。

根據財政部財政資訊中心揭露「112年度非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計表」，採縣市歸戶、統計至去年底，全台灣以新北市8萬672人持有非自住住家用房屋最多，台中市6萬6638人居次，高雄市5萬9247人排名第3，台北市5萬7200人位列第4，桃園市4萬2738人、台南市4萬1017人分居第5、6名。

同時，全台22縣市中，僅有高雄市、新竹縣、新竹市、金門縣等4縣市持有非自住住家用房屋人數呈現年減格局，其餘均是年增。

此外，各縣市大致呈現囤房1戶者年增、囤房5戶以上減少的趨勢。

囤房稅 房屋稅

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