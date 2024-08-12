全台56.3萬人囤房年增3% 財部估多數適用囤房稅2.0

囤房稅2.0新制明年5月正式開徵，財政部最新統計顯示，今年全台有56萬3100人持有非自住住家用房屋，年增逾1.7萬人，以持有1或2戶者增加為主，10戶以上大戶數量則呈年減。

同時，持有7戶以上者，明年可能將觸及新制的最高稅率4.8%，據統計今年有3482人，占整體比率0.62%。

針對統計表計入的囤房戶，明年房屋稅稅負是否會全面增加，財政部官員指出，原則上多數人會，但若多屋族將房屋出租、誠實申報租賃所得，反而可適用比現行更低的稅率，具減稅效益。

房屋稅條例針對住家用房屋，區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」全國限3戶，立法院會去年三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，「非自住」住家房屋稅將採全國歸戶，法定稅率從原1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承共有、建商餘屋。

財政部財政資訊中心今天揭露全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計表，統計顯示，今年全國有56萬3100人持有非自住住家用房屋，比去年的54萬5586人，多了1萬7514人。

隨囤房稅2.0將於明年5月正式開徵，針對統計表計入的囤房戶，屆時稅負是否會增加，財政部官員指出，原則上多數人會，因新制是採全國歸戶並調高稅率，以合理化多屋族稅負，但若民眾將房屋出租，增加租賃市場供給，且申報租賃所得達租金標準者，適用稅率反而將從現行區間1.5%至3.6%，調降為1.5%至2.4%，具有減稅效益。

進一步觀察今年56.3萬囤房族中，持有1戶非自住住家用房屋者，共計46萬196人、占81.73%，比去年的44萬1841人，增加逾1.8萬人；持有2戶者今年共6萬8340人，同樣呈年增格局。

同時，今年持有3戶以上者共3萬4564人，年減近1400人，其中，明年可能將觸及囤房稅2.0最高稅率4.8%、持有7戶以上的囤房大戶，今年有3482人，年減247人；持有10戶以上的超級囤房大戶則有1519人，比去年少89人。

近年多屋持有者數量已逐步呈現下滑，針對持有1或2戶者增加原因，財政部官員分析，應與房屋數量自然成長趨勢有關，加上父母將房產移轉過戶給子女，導致持有人數增加。