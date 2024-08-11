新聞中的法律／加盟業主資訊揭露 勿踩紅線

餐飲業開放加盟，是擴大市場版圖的重要手段之一。不過主管機關近來整頓加盟亂象，可說是「來真的」，公平會訂有針對加盟業主經營行為案件的處理原則，對於資訊揭露有清楚要求，業者應留意法遵，避免踩到紅線。

從近期一個開罰案例來看，公平會日前針對連鎖咖啡店「漫步藍」加盟未完整提供資訊，二度開罰。不僅象徵公平會整頓加盟業主經營行為的決心，同時也提醒加盟總部必須展開法遵，且只要展開加盟，就必須依規定揭露相關訊息。

公平會是在7月3日委員會議決議，針對漫步藍公司於招募「Ramble Cafe」品牌加盟過程，未於締結加盟經營關係前，充分且完整提供「開始營運前之購買商品、原物料費用」加盟重要資訊給有意加盟者審閱，依法裁處10萬元罰鍰。

這也是漫步藍公司二度遭公平會開罰，前次是在2022年，同樣也因未充分且完整提供加盟重要資訊給有意加盟者審閱，當時開罰18萬元；今年又因資訊揭露問題，再遭開罰10萬元。

這是做加盟研究、大約十幾年來，第一次有加盟總部因為同樣理由被罰第二次。過去加盟總部沒有事先揭露加盟資訊，只有被開罰一次的案例，沒有看過加盟總部被開罰後，公平會再次要求改正行為或採取必要更正措施並處罰鍰。

依照「公平交易委員會對於加盟業主經營行為案件之處理原則」規定，加盟總部三大常見加盟違失情況，包括第一個，在簽訂契約前，就必須要向加盟者明確揭露指定購買之商品、原物料之規格及品牌，例如鮮奶必須指定哪一個品牌、紅茶必須指定哪一家等。

第二個違失，就是「加盟營運期間之各項費用」，也就是加盟之後強制要付多少錢，包括每月權利金、行銷費用、甚至是在買一送一活動時，加盟店應負擔的費用或比例，這都必須要透明揭露。避免加盟店誤會只需要每月繳交權利金，但實際加盟之後，驚覺到需要強制給付的費用，甚至後來發現不會賺錢。

第三個違失，也是最常發生的，就是「營運前」需要給付的費用，包括加盟金、教育訓練費、購買商品、原物料、資本設備、裝潢工程等。

不少加盟業主或加盟店以為裝潢是簽約後才需要進一步精算的相關費用，但依照公平會規定，裝潢工程是在簽訂契約之前，就必須要說明金額、或是預估金額的重要支出。

由於加盟店可能會隨著店面大小、街邊店、三角窗等規模而有不同的裝潢工程與費用，但公平會對於簽約前揭露裝潢工程費用的規定就是要先抓預估金額，讓加盟店可以在簽約之前評估，而不是在簽約後才發現有龐大的隱藏成本。

公平會這次「續罰」深具宣示意味，加盟總部還是要進行法遵，充分了解「公平交易委員會對於加盟業主經營行為案件之處理原則」，不可以再以僥倖心態面對。（拓威法律事務所合署律師蕭富庭口述，記者邱琮皓採訪整理）