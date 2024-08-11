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土地未辦繼承 仍可享優稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
土地未辦繼承，仍可享優稅。示意圖。記者趙容萱／攝影
土地未辦繼承，仍可享優稅。示意圖。記者趙容萱／攝影

嘉義縣財政稅務局表示，未辦繼承登記土地，若符合自住要件、也完成戶籍登記，且全部繼承人都提出申請自住優惠，仍可適用自住地價稅；但若只有部分繼承人申請，則只能部分適用。

地價稅一般用地稅率為千分之10至55，採累進方式課徵，而自用住宅用地稅率僅千分之2，相差非常多。

財稅局舉例，老吳（化名）去年過世，留下一處自用住宅用地，妻、女二人仍設籍並居住，依規定，未辦繼承登記土地在分割遺產前，各繼承人對於遺產為公同共有，當全部繼承人提出申請適用自住用地稅率，並符合戶籍登記等要件，這筆土地全部面積就能適用優惠稅率。

也就是說，老吳的太太、女兒皆為法定繼承人，雖土地未辦理所有權登記，太太、女兒潛在應有權利各為二分之一，若只有女兒提出申請自住用地優惠稅率，就只能有二分之一適用；但若女兒、太太皆申請，整筆土地都仍可適用自住稅率。

地價稅 自用住宅 遺產

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