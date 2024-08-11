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7月賦稅收入聚光

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部將於12日公布7月全國賦稅收入。回顧6月稅收，台股表現依舊亮眼，6月證交稅收實徵276億元、年增逾四成，連14個月正成長，但受營所稅大減影響，6月全國賦稅收入8,083億元、年減5.3％。

累計今年上半年實徵淨額2兆1,346億元，年增2％；在達成率方面，累計前六月實徵淨額占累計分配預算數111%，占全年預算數 66%，超出預算數約2,116億元。

前六月稅收中，包括關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、房地合一稅及總稅收，共寫下14個新高。

財政部分析，證交稅在六月表現依舊亮眼，主要是因為有許多AI產業盛事，例如輝達執行長黃仁勳點名台灣供應鏈為AI產業重要推手。

台股 證交稅 遺產

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