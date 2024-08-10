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凱米颱風淹水民宅50公分以上 台南再加碼房屋稅減免

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南多處地區因7月底凱米颱風豪大雨影響造成淹水，為減輕受災戶租稅負擔，台南市長黃偉哲今再宣布，淹水入戶達50公分以上房屋且有居住事實者，免徵明年度房屋稅，並由財稅局主動辦理。圖／資料照
台南多處地區因7月底凱米颱風豪大雨影響造成淹水，為減輕受災戶租稅負擔，台南市長黃偉哲今再宣布，淹水入戶達50公分以上房屋且有居住事實者，免徵明年度房屋稅，並由財稅局主動辦理。圖／資料照

台南多處地區因7月底凱米颱風豪大雨影響造成淹水，為減輕受災戶租稅負擔，台南市長黃偉哲今再宣布，淹水入戶達50公分以上房屋且有居住事實者，免徵明年度房屋稅，並由財稅局主動辦理，無需受災戶個別提出申請。

南市財稅局指出，為減輕受災戶的租稅負擔，受凱米颱風影響且淹水入戶達50公分以上房屋，只要有居住事實者，且向所在地公所申請災損補助並經核准後，可免徵114年度房屋稅，財稅局會依據公所出具的「核發救助金清冊」主動辦理，不必由受災戶個別向財稅局提出申請。

7月底的凱米颱風橫掃全台，造成對中南部嚴重災情，台南市針對淹水入戶50公分以上住戶，南市府加碼1.5萬元慰助金，加上中央補助，一般戶最高可領3.5萬元，中低收入戶最高可領4.5萬元。淹水20公分以上未達50公分之住戶，南市府加碼提供每戶5千元慰助金；若為中低收入戶，除市府加碼補助5千元，另有中央加發1萬元，共1.5萬元。汽車受損維修超過2萬元，機車受損維修超過2千元，南市府也加碼補助。

台南市政府提醒，住戶淹水救助申請至8月16日截止，泡水車輛損失則至8月30日止，民眾務必注意補助申請時間，並已責成各區公所及相關單位「從速、從簡」盡速處理。

台南多處地區因7月底凱米颱風豪大雨影響造成淹水，為減輕受災戶租稅負擔，台南市長黃偉哲今再宣布，淹水入戶達50公分以上房屋且有居住事實者，免徵明年度房屋稅，並由財稅局主動辦理。圖／台南市政府提供
台南多處地區因7月底凱米颱風豪大雨影響造成淹水，為減輕受災戶租稅負擔，台南市長黃偉哲今再宣布，淹水入戶達50公分以上房屋且有居住事實者，免徵明年度房屋稅，並由財稅局主動辦理。圖／台南市政府提供

低收入戶 淹水 颱風

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