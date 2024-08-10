高資產族 掀「送房節稅」風潮

據內政部最新資料，今年上半年全國贈與、繼承移轉棟數各達2萬8,771、3萬7,367棟，創下33年來的同期最高和次高紀錄，顯見重稅對多房族產生壓力，不少高資產客連忙「送房」給親人，以達到節稅的效果。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，在房價持續拉高下，政府在選擇性信用管制政策趨嚴、房貸成數不斷限縮，今年6月六都與新竹縣市自然人購買第二戶，貸款成數已降為六成且無寬限期，加上針對多屋族而來的「囤房稅2.0」，不僅規範非自住住家用房屋改採「全國歸戶」，且調高房屋稅率達2~4.8%，在持有不動產稅負不斷拉高下，多房族為達節稅功效，大多選擇贈與房產予親人來避稅。

據內政部數據，今年上半年全國贈與移轉棟數達2萬8,771棟，與去年同期相比成長3%，漲幅雖不高，但仍寫下1991年統計以來的同期新高；以六都來看，上半年贈與移轉棟數中，新北市以5,653棟、北市則是4,817棟分列冠、亞軍，年增率各達4.9%、7.3%，其中北市年增7.3%居六都之冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，雙北市為全國房價最高的都會區，在地段優越下，尤其台北市更是金字塔族群集中地之一，若持有多戶不動產，房屋稅等持有成本自然較高，因此更有贈與房產予親人的節稅需求。

該統計指出，今年上半年全國繼承移轉棟數達3萬7,367棟，雖與去年同期相比為年減3.2%，但繼承移轉量仍寫下統計以來的同期次高；賴志昶分析，近年來不僅房價高漲，土地公告現值同樣大增，不少民眾為減少移轉後的土地增值稅，直接以「躺平」等繼承、達到省稅目的，另外近年高齡化趨勢，也是全國繼承移轉量維持高檔的重要原因之一。

賴志昶強調，每位民眾每年都會有244萬元的贈與免稅額度，若是房屋評定現值較低的房產，可藉由每年免稅的贈與額度、以逐年贈與的方式進行房屋贈與，以達到節稅功效。

賴志昶表示，不管是贈與或繼承節稅，需考慮受贈人或繼承人之後的房屋持有時間，若接手人持有時間短就轉手，恐會產生較高稅費的可能性。