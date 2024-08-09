幸運兒是你嗎？「新竹許先生」抽中20萬 網路報稅還有萬人獲獎

為鼓勵民眾透過網路報所得稅，不僅能省下人力，也能幫民眾省下排隊時間，國稅局今年舉辦抽獎活動，以電腦隨機抽出1萬1,836名幸運兒，其中來自新竹市身分證字號為「L12331****」的「許*立」先生，獨得網路報稅獎頭獎獎金20萬元，另外還有獎金10萬元到5千元及電子禮券等，趕快上網查看自己有沒有中獎。

財政部各地國稅局今年聯合舉辦「行動e報稅 好禮相送」三大好康抽獎活動，在律師見證下，以電腦隨機抽出總計1萬1,836名幸運兒，中獎名單已公布在財政部、中區國稅局FB粉絲專頁及國稅局官網。

其中網路報稅獎頭獎為現金20萬元，僅限一個名額，是來自新竹市身分證字號為「L12331****」的「許*立」先生獨得；貳獎現金10萬元則有2名，同樣是來自新竹市身分證字號為「L22307****」的「毛＊婷」及身分證字號為「L22427**** 劉＊」獲得。

網路報稅獎參獎則有獎金5萬元，身分證字號「R12356****」的黃＊彥、身分證字號「B12160****」的賴＊新、身分證字號「E12162****」吳＊國，總計3人獲獎。

另外還有現金1萬元10名、5萬元20名、電子禮券1千元8百名、2百元禮券5千名；手機報稅也有加碼獎，為電子禮券5百元共3千名，以及E化繳退稅加碼獎為電子禮券2百元共3千名。

國稅局提醒，網路報稅獎頭獎到五獎會以掛號郵寄中獎通知；網路報稅獎六獎及普獎、手機報稅加碼 獎及e化繳退稅加碼獎的電子禮券，會以中獎人申報112年度綜合所得稅所留存的手機號碼，在13日起以簡訊通知中獎訊息。

國稅局強調，絕對不會以電話通知中獎人至ATM進行帳戶操作，請民眾小心留意避免受到詐騙。