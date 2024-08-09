沒了娛樂稅 地方：難找到替代財源

財政部長莊翠雲宣示娛樂稅修法方向，除授權地方可停徵藝文類、競技類等兩項活動的娛樂稅，其餘項目的娛樂稅朝減半方向調整。多數縣市都認為娛樂稅對地方建設很有幫助，目前課稅的比率已經很低，不宜貿然大幅修改或停徵。

台北市財政局長胡曉嵐說，北市娛樂稅收一年近三億元，是地方穩定稅收財源，前三名分別是臨時公演（如小巨蛋演唱會）、ＫＴＶ及電影票收入。像大巨蛋的競技比賽或由財團法人舉辦的活動，目前依法就免徵娛樂稅，這類運動競技比賽及臨時公演，有近七成免稅或減半，但純商業性質的演唱會不會免徵。新北市稅捐處表示，將與文化、體育等局處研議後再說。

台中市地方稅務局表示，就等中央修法通過後，再研議是否調降現行娛樂稅率。台南市財稅局表示，台南一年娛樂稅收入約一點二億元，藝文、競技類約二百萬元，比率不高，將跨局處評估是否停徵這兩類的娛樂稅。

桃園地稅局表示，今年度娛樂稅歲入目標二億五千萬元，比去年多四千萬元，稅收前四名分別為高爾夫球、夾娃娃機（自助選物販賣機）、ＫＴＶ、臨時公演，其中高爾夫就占了近六成，原因是桃園有十座高爾夫球場，鄰近的新竹縣、新北市球場也多。地稅局指出，桃園興建中的公共建設多，娛樂稅二點五億元的占比看似不高，對市政建設仍是重要收入，希望財政部修法的版本不要有劇烈變化。

高雄市稅捐稽徵處表示，娛樂稅減半徵收或停徵，涉及替代財源問題，像高雄去年演唱會的娛樂稅收約二億元，一旦廢止恐難找到替代財源。（記者楊正海、李定宇、鄭國樑、洪敬浤、吳淑玲、王昭月）