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冷眼集／好人中央當 責任地方扛

聯合報／ 記者張裕珍鄭國樑洪敬浤
財政部將修訂娛樂稅法，授權地方政府得免徵藝文類、競技類活動的娛樂稅。 圖／本報系資料照片
財政部將修訂娛樂稅法，授權地方政府得免徵藝文類、競技類活動的娛樂稅。 圖／本報系資料照片

財政部長莊翠雲提出娛樂稅修法方向後引發議論，尤其「授權地方可免徵」的說法讓娛樂業喜出望外，聽在常要借新債還舊債的地方政府耳裡，卻是滿面愁容；各縣市都反對停徵娛樂稅，主因是娛樂稅收入雖不高，畢竟還是一筆不無小補的收入，財政部美其名授權地方免徵，其實把課徵壓力轉嫁到地方，更規避了財劃法「應籌妥替代財源」的責任，等於「好人中央當，責任地方扛」。

遊說廢止或免徵娛樂稅的聲浪存在多時，財政部上月召集各縣市開會時，不少稅務主管都說，「不知道為何此時要討論娛樂稅」，各縣市一致反對廢止；以六都為例，每年收入約數億元，但小錢也是錢，何況對非六都縣市而言，娛樂稅是地方公所建設經費的重要財源。

財政部原要全面授權地方，自行決定哪些項目要停徵或調整稅率，也遭各縣市反對，直言「等於把停徵問題丟給地方政府」，地方會承受被利益團體遊說的壓力，一旦有縣市停徵，其他縣市勢必要跟進，結果就會造成稅收減少，衝擊嗷嗷待哺的地方財政。

不過，財長宣布高爾夫球娛樂稅法定上限稅率不調整，讓轄區內有不少高爾夫球場的新北、桃園等地叫好，一方面高爾夫球場對生態環境有影響，另一方面，高爾夫球娛樂稅總額高。

各縣市其實希望中央統一規定娛樂稅課徵與否，現美其名授權地方自行決定，其實是把壓力轉嫁到地方。依財劃法卅八之一條，若修法造成減少收入，應同時籌妥替代財源；換言之，若中央宣布免徵或廢止，地方損失稅收須由財政部補足，中央此舉等於規避責任。

修法 壓力 財劃法

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