免徵娛樂稅帶動票價調降？ 財政部：難介入

財政部將推動修正娛樂稅法，授權地方政府可免徵藝文類、競技類活動的娛樂稅，民眾關切若修法通過，減稅利益能否反映在演唱會、電影院等票價上？財稅官員表示，如果業者和消費者能雙贏當然最好，但業者是否願意將免稅優惠反映在票價，涉及市場價格機制，政府很難介入。

這次授權地方政府免徵娛樂，但稅排除高爾夫球場、舞廳或舞場等兩類，由於修法還須經立法院審議，相關利益團體反對恐成修法阻力。官員指出，修法結果要尊重立法院，但討論過程大家就是講道理，屆時財政部也會提出意見。

官員說，財政部這次修法兩個主要方向，一是授權地方可停徵藝文類、競技類等兩項活動的娛樂稅，但排除高爾夫球、舞廳等，以及現有娛樂稅徵收率減半。

官員指出，多年來一直有人主張娛樂稅有些項目不合時宜，要求檢討甚至廢止，但娛樂稅是地方稅，財政部多次邀地方開會，地方大多反對廢止；不過，近年也有不少地方政府積極發展在地商機，包括推廣演唱會經濟等，因此希望透過修法，授權地方停徵特定活動的娛樂稅。

官員說，娛樂稅法第二條規定，藝文類和競技類包括：電影；職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會的各種表演；戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演；各種競技比賽；舞廳或舞場；高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者等六項，但目前規畫排除舞廳或舞場、高爾夫球場等兩類。

官員指出，現行文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法，已規定「文化藝術活動認可後，其娛樂稅減半課稅」，這次修娛樂稅法擴大為免娛樂稅。由於業者考慮舉辦藝文或競技活動，營收是關鍵，若免徵娛樂稅，相信可提高舉辦活動的誘因；地方政府若決定免徵這類娛樂稅，相信也可吸引業者在當地舉辦活動，進而帶動當地觀光與消費。

至於免娛樂稅能否帶動調降票價，官員表示，市場價格機制官方無法介入，何況像大咖藝人的演唱會，民眾可能較在意能否搶到票，不見得在意票價高低。