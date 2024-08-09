受託代收轉付 免開發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部北區國稅局表示，依統一發票使用辦法規定，營業人若受託代收轉付款項，沒有額外收取差額，因非實際買賣雙方，無須開立統一發票。

國稅局指出，關係企業間常見互相協助處理金流，若中間人主張所收款項僅係代收代付，須符合「代收及轉付之間無差額」及「轉付款項取得的憑證買受人載明為委託人」才可免開發票。

舉例來說，甲公司受關係企業A公司委託，向乙公司購買1億元商品，甲公司將A公司交付的1億元價金轉付給乙公司，並取得以A公司為抬頭的統一發票，且甲公司未向A公司收取任何費用時，才符合代收代付的交易型態要件，此時甲公司就此交易無須開立統一發票，只須將代付款時所取得的發票交付給A公司即可。

國稅局提醒，營業人代收轉付的款項若無法證明無差額，或無法提示付款時取得載明買受人為委託人的合法憑證，國稅局將以代收款項列為收款人的營業收入，除涉及營業稅補徵外，並將核計所得額課徵營所稅。

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