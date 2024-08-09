欠稅滯納金 最高加徵10%
不少民眾因為工作繁忙，忘了繳稅，新竹縣稅務局昨（8）日提醒，每超過期限三日，就會按滯納稅額加徵1%滯納金，最高可加徵至10%。
近日有民眾因為欠稅而收到法務部傳繳通知書，除原本欠繳稅款外，還要額外繳交10%滯納金。
新竹縣稅務局表示，民眾務必要在規定期限內繳納，否則每超過三日就會按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，已被移送法務部行政執行署強制執行案件，均屬於超過繳納期限30日案件，除本稅外，都會加徵10%滯納金，甚至須負擔必要執行費用。
稅務局建議，如因工作忙碌等因素常會忘記繳稅，可辦理存款帳戶自動轉帳納稅，若在各稅開徵兩個月前即至稅務局辦好手續者，當期開徵稅款即可自動轉帳繳納，且在繳納期限最後一天才會扣款，但要記得在扣款帳戶存入足夠存款。
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