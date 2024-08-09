捐款運動員 節稅有撇步

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
2024巴黎奧運再度掀起運動話題。圖為我國「舉重女神」郭婞淳，以抓舉105公斤，挺舉130公斤，總和235公斤獲得銅牌。 記者季相儒／攝影
2024巴黎奧運再度掀起運動話題。圖為我國「舉重女神」郭婞淳，以抓舉105公斤，挺舉130公斤，總和235公斤獲得銅牌。 記者季相儒／攝影

2024巴黎奧運再度掀起運動話題，民眾若想捐款支持運動員，國稅局官員提醒，若透過教育部設置的專戶捐贈、未指定對象，捐贈金額可全數列為列舉扣除額；若指定捐贈對象，則以綜合所得總額20%為扣除額上限。

巴黎奧運使全民熱血沸騰，不少民眾、企業想支持國內運動員，不僅可表達對運動產業支持，更可發揮節稅效果，只不過，依據捐贈人身分、捐贈方式等不同，規定亦不同，國稅局提醒納稅人留意相關規定。

捐贈運動抵稅規定
捐贈運動抵稅規定

依據《運動產業發展條例》規定，個人捐贈運動員，若未指定捐贈特定對象，可視同對政府捐贈，也就是可全數作為列舉扣除額。

而個人若指定捐贈給特定運動員，則視同捐贈給機關團體，會和同年度捐贈給教育、文化、公益、慈善機關或團體的捐贈金額一併計算，依規定可列舉扣除的捐贈金額，不能超過綜合所得總額的20%。

要留意的是，民眾指定捐贈的運動員，若是自己的配偶或二親等內血親、姻親關係，捐贈金額就不能列舉扣除，而是應在捐贈行為發生後30日內申報贈與稅。

另外若是營利事業，同樣透過教育部專戶，捐贈中央主管機關認可的職業或業餘運動業，在申報營所稅時，可享有租稅優惠，在捐贈金額1,000萬元額度內，可按該金額的150%，自其當年度營利事業所得額中加成減除。

除前述租稅優惠外，根據運動產業發展條例，公司符合五種捐贈方式，則可100%全額列為費用，從所得額中減除，不受金額限制。

五種方式包含，捐贈政府登記有案的體育團體；贊助培養支援運動團隊或運動員，例如移地訓練費、教練指導費等；舉行員工運動會、成立運動團隊定期辦活動等；捐贈政府及各級學校興設運動場館或器材；購買國內運動賽事門票，經由學校或非營利團體捐贈學生或弱勢團體。

近日在巴黎奧運期間，若有捐贈體育選手或相關產業，符合相關要件，明年5月申報所得稅時即可列舉扣除或列報費用。

國稅局官員提醒，民眾支持運動產業，同時可達節稅目的，不過要確實了解相關適用規定及是否有扣除上限等，以免誤解租稅規定，影響自身權益。

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