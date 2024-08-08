娛樂稅免徵帶動票價調降 財政部官員：市場機制難介入

財政部將推動娛樂稅法修法，授權地方政府可免徵藝文類、競技類活動的娛樂稅，民眾關切若修法通過，減稅利益能否反映在演唱會、電影院等票價上？財稅官員表示，如果業者和消費者能雙贏，當然是最好的情況，但業者是否願意降免稅優惠反映在票價，涉及市場價格機制，政府很難介入。

此外，這次授權地方政府免徵娛樂稅排除高爾夫球場、舞廳或舞場等兩類，由於修法還須經過立法院審議，是否會引發相關利益團體的反對或修法阻力？官員指出，修法結果要尊重立法院，但討論過程大家就是講道理，屆時財政部也會提出意見。

官員說，財政部這次推動娛樂稅修法主要有兩大方向，分別是授權地方政府可停徵藝文類、競技類等兩項活動的娛樂稅，但排除高爾夫球、舞廳等，以及將現有的娛樂稅徵收率減半。

官員指出，多年來外界一直有人主張娛樂稅有些項目不合時宜，要求檢討甚至廢止，但娛樂稅是地方稅，財政部多次邀集地方政府開會研商，地方大多反對廢止；不過，近年來也有不少地方政府積極發展在地商機，包括推廣演唱會經濟等，因此這次希望透過修法，授權地方政府停徵特定活動的娛樂稅。

至於有哪些項目是地方政府可停徵娛樂稅的範圍，官員表示，根據娛樂稅法第2條的規定，藝文類和競技類包括：電影；職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演；戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演；各種競技比賽；舞廳或舞場；高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者等六項，不過，目前規畫排除舞廳或舞場、高爾夫球場等兩類。

官員指出，根據現行的文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法，已規定「文化藝術活動認可後，其娛樂稅減半課稅」，這次娛樂稅法修法，則擴大為免娛樂稅。由於業者在考慮要不要舉辦藝文或競技活動，或是選擇在哪裡舉辦，營收狀況會是主要考量，未來娛樂稅免徵後，相信可以提高業者舉辦這類活動的誘因；而對地方政府而言，如果決定免徵這類娛樂稅，相信也可吸引業者在當地舉辦活動，進而帶動當地觀光與消費。

至於免娛樂稅後是否票價就會調降，官員表示，市場價格機制官方無法介入，更何況如果是像國內外的大咖藝人舉辦演唱會，民眾在意的可能是搶不搶得到票，根本不在意票價高低。