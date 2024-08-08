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桃園娛樂稅挹注建設前4名占比達90% 高球場仍居冠

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
娃娃機娛樂稅在桃園排名第2高。圖／經濟發展局提供
娃娃機娛樂稅在桃園排名第2高。圖／經濟發展局提供

桃園市政府地方稅務局表示，財政部7月邀集縣市政府檢討娛樂稅，儘管有調降少部分課稅的上限，基本上影響不大，但是財政部的版本送進立法院後，能不能對抗遊說團體的壓力順利過關還是未知數，不過娛樂稅對地方建設很有幫助，課稅的比率已經很低了，不宜貿然大幅修改或停徵。

桃園地稅局表示，今年度娛樂稅歲入目標為2億5000萬元，比去年多4000萬元，稅收前4名分別為高爾夫球、夾娃娃機（自助選物販賣機）、KTV、臨時公演，其中高爾夫就占了55%至60%，原因是桃園有10座高爾夫球場，鄰近的新竹縣、新北市球場也多，雖然課稅上限為20%，但是3縣市都只課10%。

另外，無人經濟娃娃機這些年除了疫情期間，生意並沒有衰退，而且有超市大型化的趨勢，1個月有約500萬元的稅收，其他像KTV，今年6月也有200多萬元的稅收。臨時公演挹注娛樂稅的力道也不弱，過去5月天在桃園常辦跨年演唱，從聖誕節前唱到隔年的元旦過後，因為演唱會地點不是市政府所屬的藝文表演場地，課稅沒有優惠，門票賣得好往往有上千萬元的娛樂稅，相當可觀。

地稅局指出，桃園目前正在興建的公共建設多，娛樂稅2.5億元在地稅局歲入預算417億元的占比看似不高，但是對市政建設而言仍是重要的收入，事實上各項娛樂稅的課徵都遠低於上限，像職棒、職籃只要球隊附上體育局的公文證明符合減稅資格，都不用課娛樂稅，希望財政部修正娛樂稅的版本在立法院審議時，不至於出現劇烈變化。

財政部 高爾夫

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