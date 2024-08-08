騎樓擺攤、設鐵捲門當倉庫 稅務局：要繳房屋稅
騎樓供作大眾通行，多半免徵房屋稅，但經常看見有攤販擺攤、架設鐵捲門當成自家倉庫等情形，台中市政府地方稅務局8日提醒，騎樓封閉供住家使用，應按住家用稅率課徵房屋稅，設攤營業則應按營業用稅率課徵房屋稅。
「房屋稅」為持有稅，會向房屋所有權人徵收，每年5月為繳交房屋稅期間，房計算期間是從前一年度的7月1日至當年度的6月30日，計算方式為房屋評定現值乘上房屋稅率。
台中稅務局表示，房屋騎樓供公眾通行使用者，就免徵房屋稅，但如非供公眾通行使用，應依其實際使用情形課徵房屋稅。
稅務局舉例，像是民眾將自家房屋騎樓裝設鐵門或圍籬等阻礙公眾通行，應按住家用稅率課徵房屋稅，若房屋屬於自住課徵1.2%，若為出租4間以內課徵1.5%、5至6間2% 、7間以上2.4%，其他非自住則是全國2間3.2%、3至4間3.8%、5至6間4.2%、7間以上4.8%；設攤營業則應按營業用稅率課徵3%房屋稅。
騎樓若作為公共使用，除了免徵房屋稅，更可省下地價稅，騎樓部分的土地是由整棟樓房的人持分共有，2樓以上住戶同樣可以減徵地價稅，但記得要在9月22日以前向稅捐處提出申請，11月繳稅時即可適用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言