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騎樓擺攤、設鐵捲門當倉庫 稅務局：要繳房屋稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
騎樓作為營業使用，應按營業用稅率課徵3%房屋稅。聯合報系資料照
騎樓作為營業使用，應按營業用稅率課徵3%房屋稅。聯合報系資料照

騎樓供作大眾通行，多半免徵房屋稅，但經常看見有攤販擺攤、架設鐵捲門當成自家倉庫等情形，台中市政府地方稅務局8日提醒，騎樓封閉供住家使用，應按住家用稅率課徵房屋稅，設攤營業則應按營業用稅率課徵房屋稅。

「房屋稅」為持有稅，會向房屋所有權人徵收，每年5月為繳交房屋稅期間，房計算期間是從前一年度的7月1日至當年度的6月30日，計算方式為房屋評定現值乘上房屋稅率。

台中稅務局表示，房屋騎樓供公眾通行使用者，就免徵房屋稅，但如非供公眾通行使用，應依其實際使用情形課徵房屋稅。

稅務局舉例，像是民眾將自家房屋騎樓裝設鐵門或圍籬等阻礙公眾通行，應按住家用稅率課徵房屋稅，若房屋屬於自住課徵1.2%，若為出租4間以內課徵1.5%、5至6間2% 、7間以上2.4%，其他非自住則是全國2間3.2%、3至4間3.8%、5至6間4.2%、7間以上4.8%；設攤營業則應按營業用稅率課徵3%房屋稅。

騎樓若作為公共使用，除了免徵房屋稅，更可省下地價稅，騎樓部分的土地是由整棟樓房的人持分共有，2樓以上住戶同樣可以減徵地價稅，但記得要在9月22日以前向稅捐處提出申請，11月繳稅時即可適用。

地價稅 房屋稅

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