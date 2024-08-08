職棒職籃等競技比賽停徵娛樂稅 財長：授權地方決定

財政部與地方政府開會全面檢討娛樂稅，部長莊翠雲指出，現已定調娛樂稅不廢止，但除高爾夫球維持現行的上限稅率20%，其餘如職業歌唱等項目多數朝「減半」方向調整；同時，財政部將授權地方政府自行決定職棒、職籃等競技比賽與藝文活動，是否要停徵娛樂稅。

莊翠雲受訪表示，娛樂稅是一項歷史悠久的稅目，隨社會經濟環境變化以及民眾娛樂行為轉變，外界認為有些項目已不合時宜，也多次提出要檢討娛樂稅甚至將其廢除，但娛樂稅是地方政府重要稅源，財政部相當重視此議題，並多次邀集地方政府開會研商。

莊翠雲指出，最近一次於7月10日會議，財政部與各縣市政府將意見收攏，首先，基於地方財政自主以及自籌財源的重要性，財政部尊重地方認為娛樂稅不該廢止的意見，不過在項目與稅率上限方面將有所調整，修正草案預計8月底之前對外預告，希望下會期立法院審議。

莊翠雲表示，除高爾夫球場稅率上限20%不變，其餘項目的稅率上限將調降，基本上多數朝「減半」方向調整，舉例來說，職業歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會的各種表演，將由現行的最高不得超過30%，調降至最高不得超過15%。

同時，電影娛樂稅率將由現行最高不得超過60%（本國語言片為30%），全面下調至最高不得超過15%。

莊翠雲補充，目前實務上地方政府課徵娛樂稅，絕大多數項目的稅率低於法規上限稅率，因此評估修法調降上限稅率不會出現稅損。

根據財政部提供資料，全台22縣市對於電影課徵的娛樂稅率，最高不超過2.5%，遠低於法規上限稅率。

莊翠雲進一步指出，財政部將授權地方政府自行決定部分娛樂稅項目是否要停徵。

她表示，若地方想鼓勵產業在當地發展，或者是基於其他政策目的，考量自身財政狀況，可以自行決定哪些項目要停徵娛樂稅，財政部原希望全面開放，但參考地方意見後，改為授權地方可針對藝文活動、各類競技比賽（比如職棒、職籃），決議是否停徵娛樂稅。

至於高爾夫球場上限稅率為何未調整，莊翠雲說明，主要是因各方意見仍不同，比如有人提出高爾夫球場運用大面積土地，可能對水土保持造成影響等看法。