最低稅負制 擬採差別稅率

為接軌全球最低稅負制（GMT），財政部正研議調整國內企業最低稅負稅率，自12%調升至15%，財政部長莊翠雲昨（7）日表示，稅率調升不會一體適用，會評估中小企業狀況，有所區別，意即採差別稅率。

許多國家都已實施全球最低稅負制，莊翠雲說，「如果我們不做，課稅權就會拱手讓人」，但全球最低稅負制計算方式，與國內最低稅負計算方式不同，勢必須以符合OECD規範另訂基準，賦稅署正在收集資料，研訂相關草案內容，「目標是盡快完成」。

另外，財政部正在研擬調升國內企業最低稅負（AMT）稅率，莊翠雲強調，這雖然不需要修法、只需報行政院核定，但與產業有很大關聯性，會跟經濟部討論。

由於國內眾多中小企業無涉跨國企業、課稅權也不會跑到其他國家，規模也不到7.5億歐元，若調高AMT後恐受池魚之殃。莊翠雲表示，中小企業課稅權本就不會落到其他國家手中，財政部會考慮這點，對中小企業有所區別，也會與經濟部再討論。