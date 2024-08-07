沙灘車業者 要繳娛樂稅
近年沙灘車蔚為風潮，台中市地方稅務局提醒，業者提供沙灘車、香蕉船、拖曳衝浪等具有「機械動力」的娛樂設施供人娛樂，且收取票價或費用，應課徵娛樂稅，若未依規繳稅，可罰1.5萬元至15萬元罰鍰。
地稅局解釋，雖然游泳池、水療館、獨木舟、立式划槳等水上活動，均非屬娛樂稅課稅範圍，不須課徵娛樂稅，但若提供沙灘車、香蕉船、拖曳衝浪等具有機械動力的娛樂設施並收取費用者，屬「其他提供娛樂設施供人娛樂」，業者應依規代徵報繳娛樂稅。
地稅局提醒，娛樂業者提供娛樂設施供人娛樂，應在開業前向稽徵機關辦理登記及代徵娛樂稅，未依規定辦理，經查獲除補稅外，還會處1.5萬元以上、15萬元以下罰鍰。
至於如何減免娛樂稅，地稅局補充，教育、文化、公益、慈善機關、團體及公益社團或財團組織，所舉辦的各種娛樂，全部收入作為本事業用途可免徵；收入減除必要開支後，作為救災或勞軍用各種娛樂也免徵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言