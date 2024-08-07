沙灘車業者 要繳娛樂稅

近年沙灘車蔚為風潮，台中市地方稅務局提醒，業者提供沙灘車、香蕉船、拖曳衝浪等具有「機械動力」的娛樂設施供人娛樂，且收取票價或費用，應課徵娛樂稅，若未依規繳稅，可罰1.5萬元至15萬元罰鍰。

地稅局解釋，雖然游泳池、水療館、獨木舟、立式划槳等水上活動，均非屬娛樂稅課稅範圍，不須課徵娛樂稅，但若提供沙灘車、香蕉船、拖曳衝浪等具有機械動力的娛樂設施並收取費用者，屬「其他提供娛樂設施供人娛樂」，業者應依規代徵報繳娛樂稅。

地稅局提醒，娛樂業者提供娛樂設施供人娛樂，應在開業前向稽徵機關辦理登記及代徵娛樂稅，未依規定辦理，經查獲除補稅外，還會處1.5萬元以上、15萬元以下罰鍰。

至於如何減免娛樂稅，地稅局補充，教育、文化、公益、慈善機關、團體及公益社團或財團組織，所舉辦的各種娛樂，全部收入作為本事業用途可免徵；收入減除必要開支後，作為救災或勞軍用各種娛樂也免徵。