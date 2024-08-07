網拍營業地優稅 三個眉角
隨著網路發展，愈來愈多人透過手機或電腦做網拍，桃園市稅務局表示，營業人若以住家作為網拍營業登記場所，只要符合三條件，就可申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅。
三條件包含，未僱用員工、實際營業活動均以行動裝置完成、房屋未供辦公或存放與營業活動相關的設備及物品，即可申請自用住宅用地稅率課徵地價稅。
稅務局說明，要適用自用住宅用地稅率課徵地價稅，必須同時符合土地所有權人或其配偶、直系親屬為地上房屋所有權人；土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地完成戶籍登記；沒有出租或營業情形；都市土地面積3公畝（約90.75坪）、非都市土地面積七公畝（約211.75坪）為限；土地所有權人與其配偶及未成年的受扶養親屬，以一處為限。
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