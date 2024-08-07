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遺產稅申報 三點不漏

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部高雄國稅局提醒，民眾申報遺產稅時要小心三大地雷。 聯合報系資料庫
財政部高雄國稅局提醒，民眾申報遺產稅時要小心三大地雷。 聯合報系資料庫

財政部高雄國稅局提醒，民眾申報遺產稅時要小心三大地雷，包含退休金、銀行保險箱、死亡前二年贈與特定親屬財產等，經常會漏報，提醒納稅人留意規定。

高雄國稅局表示，親人申請退休後死亡，由繼承人領取的退休金，也要併入遺產申報；另外，存放在銀行保管箱中的物品，也經常會遺漏，民眾在親人去世時記得盤點財產狀況。此外，死亡前二年贈與財產，最常被忽略，國稅局提醒，死亡前二年內贈與配偶或特定近親的財產，在申報遺產稅時，都要納入遺產總額。

財政部也提醒，計算遺產稅時要記得撥算盤，例如拋棄繼承究竟划不划算？

官員表示，台灣傳統觀念認為要將財產留給長子、長孫，不過若全數繼承人辦理拋棄繼承，所要繳交的遺產稅，可能比全數繼承所要繳納的金額還高，申報前要先試算再決定。

舉例來看，林先生2022年1月死亡，適用遺產稅免稅額1,333萬元，配偶尚未過世，膝下兩男兩女皆已成年，次男為重度身心障礙者。

林先生擁有四筆土地，公告現值各為2,000 萬元、900萬元、1,200萬元、300萬元，房屋一棟，死亡當時評定現值為80萬元，且銀行裡還有活存30萬元、定存100萬元，申報遺產稅時，配偶、次男、長女及次女皆拋棄繼承，由長男繼承。

但仔細試算，林先生一家的情況，拋棄繼承時應繳納310.4萬元遺產稅；但若配偶、次子、長女及次女皆繼承，扣除額提高為1,434萬元，包括配偶扣除額493萬元、親屬扣除額200萬元、身心障礙特別扣除額618萬元及喪葬費 123萬元，淨額剩1,843萬元，適用10%稅率，遺產稅只須繳184.3萬元，一來一回就差百餘萬元。

退休金 遺產稅

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