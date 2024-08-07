小商家進貨發票抵稅 有條件
財政部高雄國稅局表示，每月銷售額未達20萬的小規模營業人，雖免開統一發票，但取得營業用的貨物或勞務憑證（如進貨發票），依規定可以進項稅額的10%，來扣減查定營業稅，須符合兩條件。
第一，沒有營業稅法19條規定中，不可用來扣抵銷項稅額的五種情形，例如交際應酬用、自用乘人小汽車等；第二，在每年1月、4月、7月、10月的5日前，向國稅局申報。
高雄國稅局表示，小規模營業人符合前述條件，取得進項發票，進項稅額的10%可用來抵營業稅，超過查定稅額部分，下一期可繼續抵，不過若查定銷售額不到營業稅起徵點，則不適用。
國稅局表示，為鼓勵小規模營業人索取進項憑證，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，在購買營業上使用的貨物或勞務時，如已取得載有名稱、地址、統一編號及營業稅額的進項憑證，且無不得扣抵情形，並向國稅局申報，可用來扣抵查定稅額。
國稅局舉例，甲商號為小規模營業人，經查定每月銷售額為9萬元，按1%稅率課徵營業稅，7月至9月取得符合規定的進項統一發票營業稅額共3,000元。
甲商號可在10月5日前，檢附發票向國稅局申報。原本查定營業稅每月900元、每季2,700元，當季取得發票的進項稅額為3,000元，其10%為300元，可用來抵稅，因此當季營業稅降至2,400元。
國稅局指出，不得扣抵銷項稅額項目有五大類，包括購入的貨物或勞務未依規定取得並保存憑證；非供本業及附屬業務使用的貨物或勞務，但為協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻者，不在此限；以及交際應酬用、酬勞員工個人、自用乘人小汽車。
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