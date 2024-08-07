擔心被課遺產稅 老父提前過戶竟「多繳逾百萬稅金」

許多長輩到了晚年開始煩惱，該如何「無痛」將財產轉移給子女，一名劉爺爺就遇到這困擾，他辛苦多年賺到一筆土地、一棟房屋及活存50萬元，擔心死後要被課徵遺產稅，決定今年2月提前贈與給兒子，沒想到經試算，竟得繳128萬元稅金，自然留給兒子繼承反而無須繳稅。

劉爺爺手上留有土地、房屋，贈與時須繳贈與稅、土地增值稅、契稅，國稅局解釋，該案土增稅假設為1百萬元、契稅假設為5萬元，贈與稅則視當時土地公告現值總計5百萬元、房屋評定現值80萬元，總計580萬元，扣掉免稅額、扣除額、贈與淨額後，再乘上1成，應繳納贈與稅為23萬1千元。

但若不提前贈與，由劉爺爺兒子同年度繼承，國稅局分析，此時遺產總額630萬元，扣除免稅額1333萬元、配偶扣除額與直系卑親屬扣除額及喪葬費，可再扣803萬元，此時遺產淨額為負數，就不須繳納遺產稅。

國稅局表示，由此案舉例，劉爺爺生前贈與土地、房屋給其子，需繳稅賦合計128萬1千元，若不贈與，留待繼承時將土地，房屋由長子繼承，配偶及女兒繼承現金，遺產稅應納稅額為0元，繼承人不須繳納遺產稅且不須繳納土地增值稅及契稅。

國稅局指出，透過該案可知，納稅人欲節省遺產及贈與稅，需考慮自身財產多寡，及財產移轉時其他稅賦負擔，若財產扣除遺產稅免稅額、扣除額後，遺產淨額為0元或負數，生前贈與並不划算，若財產龐大，概算應納遺產稅額極高，可考慮生前及早規劃將財產移轉，以節省稅負。