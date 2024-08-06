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非公益長照機構 可適用盈虧互抵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

財政部近日發布最新解釋令，非公益為目的的長照機構也可比照營利事業，符合規定即可適用盈虧互抵、試算暫繳等規定。

台灣即將進入超高齡社會，長照服務機構也逐漸興起，為符合各種民眾需求，非以公益為目的的營利性質長照機構成為新商機，雖名為社團法人，但也逐漸以完整的事業單位型態來經營。

依《長期照顧服務機構法人條例》設立的長照機構社團法人，若非以公益為目的，依規定可在章程中規定社員按其出資額保有對法人的財產權利，並可將其持分全部或部分轉讓第三人及依規定為結餘分配，屬於《所得稅法》規定以營利為目的之其他組織方式營利事業。

賦稅署表示，原本就開放這類長照機構適用盈虧互抵、試算暫繳，此次解釋令主要是將規定說明更清楚。非以公益為目的的長照社團法人比照公司組織的營利事業，符合規定即可適用十年盈虧互抵；辦理營所稅暫繳申報，符合條件也可以當年度上半年營收總額，試算營利事業所得額、暫繳稅額。

所得稅 社團 長照

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