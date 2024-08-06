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報繳地價稅 三招聰明節稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
雖然11月才繳地價稅，但民眾可提前規劃省荷包，若符合減稅要件須在9月22日前提出申請。 聯合報系資料照
雖然11月才繳地價稅，但民眾可提前規劃省荷包，若符合減稅要件須在9月22日前提出申請。 聯合報系資料照

雖然11月才繳地價稅，但民眾可提前規劃省荷包，若符合減稅要件須在9月22日前提出申請，當年度才能適用，稅務局、會計師提醒民眾有三大節稅方式，申請適用自住千分之2稅率、成年子女單獨設籍、留意特殊減稅態樣。

地價稅每年11月開徵，課稅所屬期間為每年1月1日至12月31日，民眾若符合減免或特殊稅率，必須在9月22日前提出申請，今年才能適用優惠稅率；如果超過期限，就要等到隔年才能適用。

地價稅節稅必知
地價稅節稅必知

首先，地價稅稅率分為一般、特別稅率兩種，一般用地基本稅率為千分之10，依土地所有權人在同一縣市土地地價總額高低，採累進方式課徵千分之10到55，自用住宅用地稅率則為千分之2，若符合條件即可申請適用自用稅率，兩者稅率相差四倍。

不過要特別注意，一旦戶籍遷出形成空戶、房屋供出租、營業使用，或土地、建物所有權異動等情形，將會改按一般用地稅率課徵千分之10，屏東財稅局建議，應至少保留所有權人或配偶、直系親屬其中一人在原戶籍內，若逾期申請，將從申請的次年起適用。

第二，依據土地稅法規定，土地所有權人、配偶及未成年子女適用自住地價稅的土地以一處為限，不過子女只要年滿18歲即可單獨設籍，就有機會多一棟以上的房子適用千分之2自用住宅。

第三，也可以留意特殊情形。舉例來說，像是騎樓減徵，民眾經常誤解騎樓登記在一樓房屋所有權狀，只有一樓可減徵地價稅。不過國稅局解釋，騎樓部分土地是由整棟樓房的人持分共有，因此二樓以上住戶一樣可減徵地價稅，但要特別注意不能作為營業用途，否則將不適用。

國稅局舉例，像是甲君住在一棟四層樓房的第三層，土地持分四分之一，因為這棟樓房的一樓設有騎樓，供大家通行，騎樓面積為32平方公尺，只要這棟樓房的任何一位土地所有權人向稅捐處申請減免，整棟基地可減徵騎樓用地的四分之一，即8平方公尺，三樓的甲君及其他樓層的土地所有權人，各可減徵2平方公尺的地價稅。

地價稅 減徵 自用住宅

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